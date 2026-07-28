Unión continúa con la puesta a punto para un compromiso importante en Mendoza y este martes recibió una confirmación más de cara al partido frente a Gimnasia por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales y Juan Pablo Loustau fue el elegido.
Unión conoce el árbitro para jugar ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3
La Liga Profesional confirmó las designaciones de árbitros para la tercera fecha del Clausura, donde Unión visitará a Gimnasia de Mendoza. ¿Quién es?
Por Ovación
El juez se presentará el próximo sábado, desde las 15.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, acompañado por Sebastián Ranieri y Federico García como asistentes, mientras que Pablo Núñez será el cuarto árbitro. Germán Delfino será el encargado del VAR y Carla López se desempeñará como AVAR.
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El dato saliente pasa por el historial, ya que será la primera vez que Juan Pablo Loustau dirija a Unión.
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariana De Almeida
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
Domingo 2 de agosto
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Suárez
14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ulises Jeronimo
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua
17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Franco Acita
21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Brian Ferreyra
Lunes 3 de agosto
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanota
19.00 Platense – Talleres -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Romero
19.00 Vélez – Independiente -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Walter Ferreyra
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Franco Rioja
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Mamani
21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Hernán Mastrangelo
AVAR: Daiana Milone