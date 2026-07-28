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Unión conoce el árbitro para jugar ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

La Liga Profesional confirmó las designaciones de árbitros para la tercera fecha del Clausura, donde Unión visitará a Gimnasia de Mendoza. ¿Quién es?

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 20:07hs
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Unión conoce el árbitro para jugar ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión continúa con la puesta a punto para un compromiso importante en Mendoza y este martes recibió una confirmación más de cara al partido frente a Gimnasia por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales y Juan Pablo Loustau fue el elegido.

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El juez se presentará el próximo sábado, desde las 15.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, acompañado por Sebastián Ranieri y Federico García como asistentes, mientras que Pablo Núñez será el cuarto árbitro. Germán Delfino será el encargado del VAR y Carla López se desempeñará como AVAR.

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El dato saliente pasa por el historial, ya que será la primera vez que Juan Pablo Loustau dirija a Unión.

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariana De Almeida

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Suárez

14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jeronimo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua

17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Franco Acita

21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Brian Ferreyra

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanota

19.00 Platense – Talleres -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Romero

19.00 Vélez – Independiente -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Walter Ferreyra

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Rioja

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Mamani

21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Hernán Mastrangelo

AVAR: Daiana Milone

Unión Gimnasia Juan Pablo Loustau
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