La AFA dio a conocer este martes los árbitros para la próxima fecha de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién dirigirá su compromiso ante Acassuso. El encargado de controlar las acciones será Bryan Ferreyra, quien estará acompañado por Marcelo Bistocco y Nahuel Santanocito. El cuarto será Mariano Negrete.
Colón ya tiene árbitro para visitar a Acassuso en un partido clave para el futuro de Medrán
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Acassuso
Por Ovación
El encuentro de la fecha 23 de la Zona A se disputará el próximo sábado, a las 15, y tendrá un condimento especial para el conjunto santafesino. Más allá de la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba, el partido estará rodeado por la incertidumbre sobre la continuidad de Ezequiel Medrán, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.
¿Cómo le fue a Colón con Bryan Ferreyra?
En cuanto a los antecedentes, Ferreyra dirigió a Colón en nueve oportunidades, cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. El antecedente más reciente se remonta al 27 de abril de 2026, cuando el Rojinegro empató 0 a 0 frente a Godoy Cruz en Santa Fe. En tanto, la última victoria con Ferreyra como juez fue el 13 de julio de 2025, en el 1-0 sobre Almirante Brown disputado en el estadio Brigadier López.
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PRIMERA NACIONAL – FECHA 23
Nueva Chicago vs. San Martín (T)
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Árbitro asistente 1: Mariano Rossetti
Árbitro asistente 2: Jonathan Florentín
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Acassuso vs. Colón
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Chacarita Juniors vs. Agropecuario
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Colegiales vs. Gimnasia y Esgrima (J)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Defensores de Belgrano vs. Estudiantes
Árbitro: Nelson Sosa
Árbitro asistente 1: Iván Alliende
Árbitro asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Ferro Carril Oeste vs. Godoy Cruz
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Patronato vs. Quilmes
Árbitro: Lucas Comesaña
Árbitro asistente 1: Ramón Ortiz
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
San Martín (SJ) vs. Atlético de Rafaela
Árbitro: Nahuel Viñas
Árbitro asistente 1: Mariano Viale
Árbitro asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Almagro vs. Midland
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Árbitro asistente 1: Marcelo Errante
Árbitro asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Elías Viglione
Almirante Brown vs. Racing (CBA)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Romero
Árbitro asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Ciudad de Bolívar vs. Mitre (SE)
Árbitro: Carlos Córdoba
Árbitro asistente 1: Carlos Viglietti
Árbitro asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
San Telmo vs. San Miguel
Árbitro: Jorge Broggi
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Matías Basso
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Deportivo Maipú (Mza.) vs. Atlanta
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Temperley vs. Gimnasia y Tiro (S)
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
Chaco For Ever vs. Deportivo Morón
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
Deportivo Madryn vs. All Boys
Árbitro: Joaquín Gil
Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
Árbitro asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
Central Norte (S) vs. Los Andes
Árbitro: Matías Billone
Árbitro asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Güemes (SE) vs. Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Joaquín Badano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Federico Benítez