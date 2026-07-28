Colón ya tiene árbitro para visitar a Acassuso en un partido clave para el futuro de Medrán

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Acassuso

La AFA dio a conocer este martes los árbitros para la próxima fecha de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién dirigirá su compromiso ante Acassuso . El encargado de controlar las acciones será Bryan Ferreyra , quien estará acompañado por Marcelo Bistocco y Nahuel Santanocito. El cuarto será Mariano Negrete.

El encuentro de la fecha 23 de la Zona A se disputará el próximo sábado, a las 15, y tendrá un condimento especial para el conjunto santafesino. Más allá de la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de arriba, el partido estará rodeado por la incertidumbre sobre la continuidad de Ezequiel Medrán, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

Bryan Ferreyra controlará Acassuso-Colón.

¿Cómo le fue a Colón con Bryan Ferreyra?

En cuanto a los antecedentes, Ferreyra dirigió a Colón en nueve oportunidades, cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. El antecedente más reciente se remonta al 27 de abril de 2026, cuando el Rojinegro empató 0 a 0 frente a Godoy Cruz en Santa Fe. En tanto, la última victoria con Ferreyra como juez fue el 13 de julio de 2025, en el 1-0 sobre Almirante Brown disputado en el estadio Brigadier López.

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PRIMERA NACIONAL – FECHA 23

Nueva Chicago vs. San Martín (T)

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Árbitro asistente 1: Mariano Rossetti

Árbitro asistente 2: Jonathan Florentín

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Acassuso vs. Colón

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Chacarita Juniors vs. Agropecuario

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Colegiales vs. Gimnasia y Esgrima (J)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Defensores de Belgrano vs. Estudiantes

Árbitro: Nelson Sosa

Árbitro asistente 1: Iván Alliende

Árbitro asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Ferro Carril Oeste vs. Godoy Cruz

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Patronato vs. Quilmes

Árbitro: Lucas Comesaña

Árbitro asistente 1: Ramón Ortiz

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

San Martín (SJ) vs. Atlético de Rafaela

Árbitro: Nahuel Viñas

Árbitro asistente 1: Mariano Viale

Árbitro asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Almagro vs. Midland

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Árbitro asistente 1: Marcelo Errante

Árbitro asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Elías Viglione

Almirante Brown vs. Racing (CBA)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Romero

Árbitro asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Ciudad de Bolívar vs. Mitre (SE)

Árbitro: Carlos Córdoba

Árbitro asistente 1: Carlos Viglietti

Árbitro asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

San Telmo vs. San Miguel

Árbitro: Jorge Broggi

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Matías Basso

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Deportivo Maipú (Mza.) vs. Atlanta

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Temperley vs. Gimnasia y Tiro (S)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

Chaco For Ever vs. Deportivo Morón

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

Deportivo Madryn vs. All Boys

Árbitro: Joaquín Gil

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

Central Norte (S) vs. Los Andes

Árbitro: Matías Billone

Árbitro asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Güemes (SE) vs. Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Joaquín Badano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Federico Benítez