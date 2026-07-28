La tragedia que golpea a Bº Schneider: el doloroso relato de vecinos que intentaron rescatar al niño y las advertencias que no fueron escuchadas

Habitantes del barrio del cordón oeste de la ciudad describieron los momentos de desesperación que vivieron al intentar rescatar a los hermanos atrapados por las llamas . Aseguran que habían advertido situaciones previas de riesgo y reclaman que la Justicia investigue las condiciones en las que vivían los menores.

Advertencias previas: Vecinos reclaman que ya habían alertado sobre situaciones de riesgo y abandono de los menores.

La tragedia ocurrida este lunes en barrio Schneider continúa generando conmoción entre los vecinos de la zona. Un incendio en una vivienda ubicada en calle Regis Martínez al 3700 terminó con la muerte de León González, un niño de 4 años, mientras que su hermano mayor logró sobrevivir gracias a la intervención de habitantes del barrio que acudieron al lugar tras escuchar los pedidos de auxilio.

Isabel, una de las vecinas que vive frente al domicilio, fue una de las primeras personas en advertir la situación. Según relató al móvil de UNO Santa Fe , los gritos del menor sobreviviente la despertaron y junto a su marido intentaron ingresar a la vivienda para rescatar a los niños. “Yo estaba porque vivo enfrente. A mí me despertaron los gritos de él y fue ahí cuando mi marido se acerca, rompe la puerta y rescata al más grande” , contó.

La mujer describió la violencia con la que avanzó el fuego dentro de la casa y el momento en el que intentaron llegar hasta León. “La llama fue tan fuerte que te daba un latigazo y no se podía entrar. Fue un fuego que arrasó directamente en un minuto con todo”, sostuvo entre lágrimas.

Según su relato, los vecinos intentaron ingresar varias veces, pero la intensidad de las llamas impidió rescatar al niño. “Ese nene se envuelve en fuego y no lo pudimos sacar”, expresó.

La desesperación de los vecinos durante el incendio

Joana, otra vecina del barrio, relató que salió de su vivienda al escuchar los pedidos de ayuda. “Me encuentro con la casa que se estaba prendiendo fuego. Era una desesperación, no sabíamos qué hacer, entonces llamé a los bomberos”, contó.

La mujer recordó especialmente el pedido desesperado del hermano mayor de León, quien logró salir del domicilio. “Fue horrible ver al hermanito pidiéndonos por favor que saquemos al hermano”, relató.

Los vecinos remarcaron que, durante el operativo, fueron ellos quienes intentaron asistir a los menores hasta la llegada de los equipos de emergencia. Bomberos Zapadores y personal policial trabajaron para controlar el incendio, aunque no pudieron evitar el fallecimiento del niño de cuatro años.

LEER MÁS: Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar las causas que originaron el fuego y reconstruir las circunstancias familiares del momento del hecho.

Advertencias previas y reclamos por la situación familiar

Además del impacto por la tragedia, los vecinos señalaron que habían advertido situaciones de vulnerabilidad vinculadas al cuidado de los niños.

Isabel aseguró que los menores “siempre estuvieron solos” y relató que en ocasiones anteriores habían intervenido ante situaciones de riesgo. “Ya pasó hace una semana atrás que también los sacamos porque se estaban ahogando con el humo negro que entraba. Se golpeó esa puerta, se rompió de una patada y sacamos a esas criaturas, pero esta vez no se pudo llegar más allá”, afirmó.

Según los testimonios, la madre de los niños solía ausentarse para visitar a su pareja, quien se encuentra detenido, dejando a los menores en la vivienda.

“Los lunes quedaban solos los chicos. Varias veces me dijo si podía fijarme, pero esta vez nunca. Me mandó un mensaje diciéndome que se estaba yendo y los dejó llaveados”, relató Isabel.

LEER MÁS: Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Otra vecina afirmó que también había realizado advertencias ante organismos vinculados a la protección de la niñez. “Yo avisaba porque veía la situación de los chicos. Vinieron a hacer una visita, pero después no pasó nada”, manifestó.

Los testimonios deberán ser evaluados dentro de la investigación judicial, que tendrá como objetivo determinar responsabilidades y establecer si existieron omisiones previas al desenlace fatal.

El pedido por el futuro del niño sobreviviente

Mientras continúa internado el hermano mayor de León, los vecinos expresaron su preocupación por su futuro y pidieron que reciba acompañamiento y contención.

“Ojalá se haga cargo alguien del nene más grande y que no sufra más. Ese chico se merece ser feliz, que alguien le dé amor y cariño”, expresó una de las vecinas.

También manifestaron temor por las consecuencias emocionales que pueda atravesar el menor tras la pérdida de su hermano. “Ojalá no crezca con la culpa de que no pudo sacar al hermanito, porque él hizo lo que pudo”, sostuvo otra vecina.

La Justicia continúa con las pericias para determinar el origen del incendio, mientras barrio Schneider permanece atravesado por el dolor de una tragedia que dejó una fuerte marca en toda la comunidad.