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Surgieron diferencias entre Unión y Gimnasia (LP) por la cesión de Agustín Colazo

Cuando todo parecía encaminado para que Agustín Colazo se sume a Gimnasia (LP), aparecieron diferencias en las condiciones del préstamo con Unión

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 19:22hs
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Surgieron diferencias entre Unión y Gimnasia (LP) por la cesión de Agustín Colazo

Prensa Unión

El futuro de Agustín Colazo todavía no está definido. Aunque su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata parecía estar bien encaminada, las negociaciones con Unión entraron en un compás de espera por diferencias al momento de establecer las condiciones de la cesión.

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El principal punto de conflicto pasa por la modalidad del préstamo. En Unión están dispuestos a ceder al delantero sin cargo, sin opción de compra y cláusula de repesca. En cambio, la dirigencia del Lobo pretende contar con una alternativa para adquirir al futbolista.

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Se trabó la salida de Colazo en Unión

Esa diferencia de criterios frenó el avance de las conversaciones, aunque ninguna de las partes da la operación por caída. La expectativa es que durante las próximas horas se retomen las charlas para intentar acercar posiciones. Mientras tanto, Tigre también manifestó interés por Colazo, aunque está atado a la salida de David Romero. Recién si el Matador concreta esa transferencia avanzaría formalmente por el atacante tatengue.

Colazo no es tenido en cuenta por Madel&oacute;n en Uni&oacute;n.

Colazo no es tenido en cuenta por Madelón en Unión.

Lo que sí parece no tener vuelta atrás es la salida del delantero de Santa Fe. Colazo no entra en los planes de Leonardo Madelón para el segundo semestre y la dirigencia trabaja para encontrarle un nuevo destino antes del cierre del mercado de pases.

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Con ese escenario, las próximas horas serán determinantes para conocer si Gimnasia logra destrabar la negociación o si aparece otro club dispuesto a quedarse con un futbolista que tiene los días contados en Unión.

Unión Agustín Colazo Gimnasia
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