El Niño: refuerzan el drenaje del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos en la cabecera santafesina

Las tareas se concentran en las banquinas y el cantero central de la recta del lado santafesino y buscan mejorar el escurrimiento del agua ante lluvias intensas. El operativo incluye maquinaria especializada y ordenamiento vehicular para preservar la seguridad de conductores y trabajadores.

El Niño: se optimiza el sistema de drenaje en la cabecera santafesina del Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos.

En el marco de las acciones preventivas implementadas ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño , el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” lleva adelante trabajos para reforzar el sistema de drenaje en la cabecera santafesina del viaducto.

Las tareas se desarrollan durante este martes y miércoles sobre las banquinas y el cantero central de la recta del lado santafesino , donde se realiza el perfilado de esos sectores con el objetivo de mejorar el drenaje lateral y favorecer un rápido escurrimiento del agua.

La intervención apunta a reducir la posibilidad de anegamientos sobre la calzada durante episodios de precipitaciones abundantes y, de esta manera, contribuir a mantener condiciones adecuadas de seguridad y circulación en uno de los principales accesos a la provincia.

Reducción de calzada y desvíos

Para permitir la ejecución de los trabajos será necesario implementar una reducción de calzada con desvío del tránsito en la recta de Santa Fe, en ambos sentidos de circulación.

LEER MÁS: El Niño: limpian el canal del Túnel Subfluvial para recuperar su capacidad de drenaje y evitar anegamientos

El operativo contará con personal encargado del ordenamiento vehicular y de señalizar las zonas intervenidas, por lo que desde el Túnel Subfluvial solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones y reducir la velocidad al atravesar el sector.

La medida busca resguardar tanto a los usuarios de la vía como a los trabajadores afectados a las tareas.

Maquinaria especializada

Para realizar la intervención se contrató equipamiento especializado de la firma Servicios Pedrin S.A., que incluye una motoniveladora, una minicargadora y camiones.

La maquinaria permitirá acondicionar las banquinas y el cantero central para optimizar las condiciones de escurrimiento y evitar que la acumulación de agua pueda afectar la circulación vehicular.

LEER MÁS: El Niño: despejan los cauces de los puentes aliviadores de la Ruta 168 entre Colastiné y el Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos

Una intervención preventiva ante lluvias intensas

Los trabajos forman parte del conjunto de medidas que el Ente Interprovincial desarrolla para fortalecer las condiciones de infraestructura y drenaje del complejo ante un escenario climático que puede estar acompañado por períodos de precipitaciones abundantes en la región.

El correcto funcionamiento de los sistemas de escurrimiento resulta clave para preservar la seguridad vial y garantizar la normal circulación de vehículos en los accesos al Túnel Subfluvial durante los eventos de lluvia.

De esta manera, la intervención en la cabecera santafesina se incorpora a las acciones de mantenimiento y prevención destinadas a anticiparse a posibles contingencias y reducir el impacto de las precipitaciones sobre la infraestructura vial del complejo.