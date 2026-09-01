Unión goleó a Cosmos en un amistoso con los suplentes

Unión se impuso 5-0 ante Cosmos en un amistoso ante el conjunto de la Liga Santafesina. Eric Ramírez (2), Valentín Cerrudo (2) y Tomás Fagioli, los goles.

Unión continúa con su puesta a punto y este martes por la mañana disputó un partido amistoso ante Cosmos de la Liga Santafesina, en el que Leonardo Madelón les dio rodaje a los futbolistas que habitualmente no son titulares.

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El encuentro se desarrolló en dos tiempos de 35 minutos cada uno y terminó con una contundente victoria del Tatengue por 5-0. El resultado le permitió al cuerpo técnico seguir evaluando alternativas y mantener en ritmo a varios integrantes del plantel.

Ramírez y Cerrudo, los goleadores del triunfo de Unión

El triunfo de Unión tuvo como principales protagonistas a Eric Ramírez y Valentín Cerrudo, quienes marcaron dos goles cada uno. El restante tanto fue convertido por Tomás Fagioli.

De esta manera, Ramírez volvió a sumar minutos y protagonismo en una formación alternativa, mientras que Cerrudo también aprovechó la oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico.

El equipo que presentó Unión

Madelón dispuso una formación integrada por Lucas Meuli; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Bruno Pittón; Santiago Grella, Santino Vera, Mateo Peresutti y Misael Aguirre; Eric Ramírez y Valentín Cerrudo.

El amistoso sirvió para que varios futbolistas que vienen teniendo menos participación oficial puedan sumar minutos de fútbol, mientras el entrenador continúa trabajando en la preparación del plantel.

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Para Unión, además, fue una práctica positiva desde el resultado y el funcionamiento, con cinco goles convertidos y el arco en cero ante Cosmos.

El cuerpo técnico continuará ahora con los trabajos pensando en los próximos compromisos oficiales, mientras los jugadores que no vienen siendo titulares buscan aprovechar cada oportunidad para ganar terreno en la consideración de Madelón.