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Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 31 años identificado como P. D. F. La causa, que investiga el crimen de la mujer baleada el pasado 27 de agosto, está a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Ya había un entregado por el hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de septiembre 2026 · 20:12hs
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Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima

Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima

Este martes, en la ciudad de Santa Fe, y como corolario del crimen de una mujer llamada Mercedes Uviedo de 47 años, pesquisas del Área Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), aprehendieron a un hombre identificado como P. D. F. de 31 años, que es investigado como presunto autor del asesinato de la vecina de calle Arenales al 2.200 en el barrio Santa Rosa de Lima.

Vale recordar que en la tarde del último viernes se entregó un hombre de 28 años y fue acompañado por su abogado. Será llevado este jueves a audiencia imputativa.

LEER MÁS: Detuvieron a un hombre por el asesinato de Mercedes Evangelina Uviedo en un enfrentamiento armado en Bº Santa Rosa de Lima

El crimen de Mercedes Uviedo

El hecho había ocurrido el 27 de agosto, en cercanías de las calles Mendoza y Arenales, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, donde una mujer de 47 años murió como consecuencia de una herida provocada por un proyectil de arma de fuego.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía del Grupo Especial de Fiscales para Actuación en la Escena (GEFAS) y, con el avance de la investigación y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se habría producido el hecho, la causa pasó a la órbita de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas por los pesquisas del Área Homicidios de la PDI Región I, este martes se logró establecer la presunta participación de un hombre en el hecho. Los pesquisas hicieron efectiva la aprehensión de P. D. F., de 31 años.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de aprehensión a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni, que ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea trasladado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado, que se le forme causa por el crimen de Uviedo, y quede alojado en una dependencia policial con custodia permanente a la espera de la audiencia imputativa.

Mercedes Uviedo homicidio crimen Santa Rosa de Lima
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