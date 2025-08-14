Uno Santa Fe | El País | Indec

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

El Indec informó la inflación de julio y hubo sorpresas. El rubro indumentaria y calzado bajó de precio, al igual que productos como la cebolla y los pañales

14 de agosto 2025 · 09:39hs
Algunos de los 15 productos que bajaron de precios según el Indec

Algunos de los 15 productos que bajaron de precios según el Indec

Si bien la inflación de julio se ubicó en 1,9% a nivel general, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que varios rubros y productos registraron una caída de precios durante el mes pasado, con el sector de indumentaria y calzado a la cabeza de las bajas.

Según supo Noticias Argentinas a partir del relevamiento oficial, la división "Prendas de vestir y calzado" tuvo una deflación de 0,9% a nivel nacional, una tendencia que se sintió con más fuerza en la región del Gran Buenos Aires, donde la caída fue del 1,6%.

Qué productos bajaron de precio en julio según Indec

El análisis detallado del informe del Indec permite identificar los productos específicos que registraron una baja en sus precios promedio en la región del GBA.

♦ Tomate entero en conserva: -3,0%

♦ Pañales descartables: -2,2%

♦ Cebolla: -2,1%

♦ Vino común: -1,2%

♦ Lavandina: -0,9%

♦ Galletitas de agua envasadas: -0,7%

♦Cuadril: -0,5%

♦ Manteca: -0,5%

♦ Yogur firme: -0,5%

♦ Cerveza en botella: -0,5%

♦ Naranja: -0,4%

♦ Jamón cocido: -0,3%

♦ Salame: -0,3%

♦ Café molido: -0,3%

♦ Huevos de gallina: -0,1%

Esta dispersión de precios, con fuertes alzas en rubros como turismo y tarifas, y bajas en indumentaria y algunos alimentos, refleja un comportamiento heterogéneo de la inflación en el último mes.

Indec Inflación julio indumentaria calzado
Noticias relacionadas
“Ian, un niño con autismo que habla sobre autismo”, se presenta Moche en sus redes sociales.

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

estallo la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei luego de la cadena nacional de este viernes.

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

milei desafio al congreso en cadena nacional: si quieren volver atras me van a tener que sacar con los pies para adelante

Milei desafió al Congreso en cadena nacional: "Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante"

Lo último

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Último Momento
Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

Ovación
Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Policiales
Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"