Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

En el partido pendiente del Apertura de Primera A, Vecinal Gálvez y Academia Cabrera empataron en Sauce Viejo. En el ascenso, El Pozo goleó a Los Juveniles

La primera etapa de los campeonatos de Liga Santafesina de Fútbol están llegando a su final , y por eso los dos estamentos deben ponerse al día en cuanto a los partidos pendientes que fueron postergados por diversas razones. En la fría noche del miércoles, en Sauce Viejo se produjo el empate sin goles entre el local y la Academia Cabrera . Este jueves, por el Torneo Apertura Marcos Méndez habrá un atractivo cruce entre El Quillá y La Perla del Oeste . En el ascenso, hubo un adelanto de la última fecha, en el cual El Pozo goleó a Los Juveniles por 6 a 1.

En la ciudad de Sauce Viejo, se jugó el cotejo pendiente de la fecha 17 del Torneo de Primera A entre la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo y la Academia Andrés Cabrera 1 a 1 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. En un duelo clave entre elencos por la permanencia, abrió el marcador Brian Giménez para la escuadra que juega de local en el predio de la Fiat, y alcanzó la línea de Joaquín Felizia, en la cima de la tabla de goleadores. Ahora, el artillero de la Academia y del Tiburón, sumas 14 conquistas cada uno. El empate en la noche fría sauceña la consiguió Agustín Gómez.

Es importante señalar que Vecinal Gálvez debe completar los diez minutos del partido correspondiente a la fecha 18, en el cual estaba jugando frente a Cosmos FC. Por su parte, por el capítulo 20, la Vecinal Gálvez visitará el próximo sábado a Ateneo inmaculada en la autopista, y la Academia recibirá en el predio de la Fiat a uno de los punteros que es Sanjustino. Un cotejo que se lleva las miradas, ya que queda muy poco en juego.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 33, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Cosmos FC e Independiente 24; Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Racing, y Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

image Academia Cabrera jugará el próximo sábado de local frente al puntero Sanjustino.

En el cuanto al Apertura de Primera B Griselda Weimer, en el estadio Japo Acevedo, en cumplimiento de la fecha 19, El Pozo derrotó a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines por 6 a 1. Los goles para el elenco de la entidad ubicada a la vera de la ruta 168, los hicieron Lautaro Sancuns en tres ocasiones, Astor Rosicky en dos oportunidades, y Joel Arredondo.

En la presente jornada de jueves 14,seguirá la fecha 19 de la B en el partido que disputarán Nuevo Horizonte y Los Piratitas a las 22 en Casa Turquesa, y por el lado de la Primera A, se medirán El Quillá y La Perla a las 21 en el predio Nery Pumpido para darle comienzo a la fecha 20 del campeonato. Y el Viernes 15 de agosto, en continuación de la decimosegunda jornada, Ciclón Racing recibirá a Ciclón Norte a las 20 en el campo de deportes 8 de Enero.

Síntesis

Vecinal Gálvez 1- Academia Cabrera 1

Vecinal Gálvez: Sergio Chalela; Víctor Barbero, Matías Adjadj, Maximiliano Leguiza, Claudio Orregui, Germán Coggiola, Damián Ramírez, Axel Iglesias, Maximiliano Franco, Sebastián Vega y Gabriel Romero. DT: Vidal Rivero.

Suplentes: Francisco Giménez, Eduardo Gauna, Jonatan Machado, Brian Rolón, Nicolás Ortiz, Mateo García y Agustín Gómez.

Academia Cabrera: Mateo Albornoz; Thiago Ferraro, Francisco Medina, Tomás Di Pietro, Gabriel Perren, Jerónimo Gamba, Yoel Velázquez, Elian Aquino, Brian Giménez, Esteban Radesca y Francisco Céspedes. DT: Juan Villalba.

Suplentes: Gerónimo Acosta, Mateo Schimidalter, Lautaro Grella, Gonzalo Campos, Guillermo Medrano, Valencia Mosquera y Valentín Miño.

Goles: St: Brian Giménez (AC), Agustín Gómez (VG).

Expulsados: Damián Ramírez (VG) y Gabriel Perren (AC)

Cancha: Vecinal Gálvez

Árbitro: Rubén Fernández (LSF).