Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previstos para el feriado del viernes 15 de agosto

La Municipalidad comunica los servicios que se prestarán en la ciudad este viernes, previo al feriado nacional del domingo 17, por el fallecimiento del General José de San Martín.

14 de agosto 2025 · 11:15hs
Recolección de residuos

gentileza

Recolección de residuos

Con motivo del feriado turístico, la Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y oficinas municipales.

Palacio municipal y oficinas de Distrito

Este viernes no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en todas las oficinas de distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Cabe recordar, que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados, retomando la atención al público el sábado 16, de 9 a 19.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, durante el viernes 15 funcionarán con la frecuencia habitual de los días sábados. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21 horas.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el viernes 15, retomando la actividad el sábado 16, a partir de las 8.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:30 a 11:30, y las visitas de 8 a 15.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes 18.

Tribunal de Faltas

Por su parte el Tribunal de Faltas municipal, ubicado en calle San Luis 3078, funcionará tanto el viernes 15 como el sábado 16, en el horario de 8 a 16, al igual que el corralón municipal.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, funcionará en su horario normal desde el viernes 15 hasta el domingo 17, inclusive.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente esquema:

En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20, y en las oficinas del puerto de la ciudad, de 12 a 19.

En tanto, la oficina ubicada en el casco sur, solo brindará atención al público el sábado 16, de 12 a 17.

servicios feriado San Martín Seom
Noticias relacionadas
nuevo sistema de estacionamiento medido: una aplicacion indicara donde hay lugar para estacionar en santa fe

Nuevo sistema de estacionamiento medido: una aplicación indicará dónde hay lugar para estacionar en Santa Fe

La vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplicará de manera gratuita en zonas endémicas

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la mayoría de las provincias: qué pasa en Santa Fe

Aumento de la luz en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

el gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas taser: cuando podran usarlas las fuerzas policiales

El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

Lo último

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Último Momento
ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Ovación
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"