Servicios municipales previstos para el feriado del viernes 15 de agosto

La Municipalidad comunica los servicios que se prestarán en la ciudad este viernes, previo al feriado nacional del domingo 17, por el fallecimiento del General José de San Martín.

Con motivo del feriado turístico, la Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y oficinas municipales.

Este viernes no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en todas las oficinas de distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Cabe recordar, que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados, retomando la atención al público el sábado 16, de 9 a 19.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, durante el viernes 15 funcionarán con la frecuencia habitual de los días sábados. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21 horas.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el viernes 15, retomando la actividad el sábado 16, a partir de las 8.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:30 a 11:30, y las visitas de 8 a 15.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes 18.

Tribunal de Faltas

Por su parte el Tribunal de Faltas municipal, ubicado en calle San Luis 3078, funcionará tanto el viernes 15 como el sábado 16, en el horario de 8 a 16, al igual que el corralón municipal.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, funcionará en su horario normal desde el viernes 15 hasta el domingo 17, inclusive.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente esquema:

En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20, y en las oficinas del puerto de la ciudad, de 12 a 19.

En tanto, la oficina ubicada en el casco sur, solo brindará atención al público el sábado 16, de 12 a 17.