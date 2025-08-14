Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados el próximo mes

El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Mientras que el cronograma de pago de agosto se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio , que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02

Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

AUH: $115.064,72

AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $860.486: $187.339,36

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

IGF hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones: