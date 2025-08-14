Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados el próximo mes

14 de agosto 2025 · 11:37hs
El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Mientras que el cronograma de pago de agosto se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02

Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones:

  • Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34
  • Cónyuge: $13.955,90
  • Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00
Ansés septiembre aumento jubilados haberes
