Mientras que el cronograma de pago de agosto se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.
Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados el próximo mes
La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.
De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.
Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.
Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre
Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $320.277,17
Jubilación máxima: $2.155.162,17
Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19
Asignaciones Familiares
Asignación Universal por Hijo (AUH):
- AUH: $115.064,72
- AUH con discapacidad: $374.670,30
Asignación Familiar por Hijo:
- Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
- IGF hasta $860.486: $187.339,36
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
- IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27
Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77
Asignación Familiar por Prenatal:
- IGF hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89
Otras asignaciones:
- Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
- Nacimiento: $67.062,91
- Adopción: $401.004,96
- Matrimonio: $100.421,34
- Cónyuge: $13.955,90
- Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
- Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00