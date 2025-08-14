La canasta básica subió en línea con la inflación de julio y una familia necesitó $1.149.353 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,9% en julio, por lo que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.149.353 para no ser pobre, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En 12 meses, la canasta que delimita el umbral de pobreza acumuló +27,6%, y en los primeros siete meses de 2025 la suba registrada fue de 12,2%
Se trató de la segunda aceleración consecutiva de este indicador, aunque el impacto del aumento del dólar fue menor al esperado.
La suba mensual de la canasta fue igual a la inflación de julio
En los últimos 12 meses, la CBT acumuló un alza de 27,6%, mientras que durante los primeros siete meses de 2025 la suba registrada fue de 12,2%. La suba mensual de la CBT fue igual a la inflación de julio.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 1,9% en el séptimo mes de 2025. De esta manera, alcanzó la cifra de $515.405.
En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 27% y en lo que va de este año acumuló un alza de 14,7%.
Los precios que más aumentaron en julio
Entre las divisiones que registraron mayores subas el mes pasado destaca la de Recreación y Cultura con 4,8%, la cual se vio impulsada por las vacaciones de invierno. A esta le sigue la de Transporte, que registró una variación de 2,8%, principalmente por las alzas en el transporte público; y la de Hoteles y Restaurantes, con otro 2,8%.
Por su parte, el apartado de Comunicación (+2,3%), el de Bienes y Servicios Varios (+2,1%), de Educación (+1,9%) y el de Alimentos y Bebidas (+1,9%) cerraron el mes igual o por encima del nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC). Los precios de la comida se vieron impactados por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, así como también carnes, pan y cereales en el GBA, y las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.
Aquellas divisiones que quedaron por debajo del nivel general de la inflación fueron las de Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+1,5%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,5); Salud (+1,1%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+0,6%). Como contraparte, los precios de la división de Prendas de Vestir y Calzado retrocedieron 0,9%.
Los precios estacionales lideraron los aumentos con alzas del 4,1% a nivel general, seguidos por los regulados (2,3%) y el IPC Núcleo (1,5%).
