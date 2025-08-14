Se viene el Torneo Internacional Luciano De Cecco de vóley

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe es el organizador de la 19° edición del Torneo Internacional Luciano De Cecco para Sub 18 masculino y femenino

La espera terminó, ya que se viene el tradicional Torneo Internacional Sub 18 de vóley Luciano De Cecco . El mismo se llevará a cabo desde este viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto organizado por la subcomisión de vóley de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El evento se desarrollará en las instalaciones gimnasistas ubicadas en 4 de Enero y Juan de Garay, y lleva esa denominación en honor al cuatro veces deportista olímpico y abanderado en los JJOO París 2024.

"El torneo se juega en tres canchas de Gimnasia y Esgrima, tres de Villa Dora y dos de Regatas de Santa Fe. Participan 65 equipos, hay 30 de varones y 35 de mujeres. Es todo un desafío, y es para la categoría Sub 18. Han asegurado su participación equipos de Uruguay, y después de casi todo el país" sostuvo Roberto Schulte a UNO Santa Fe.

El dirigente del vóley de Gimnasia y Esgrima comentó que "venimos trabajando hace mucho tiempo, ya que el torneo demanda mucho. Se viene haciendo un trabajo importante desde la subcomisión de vóley de nuestro club, lo cual es más que importante, ya que hay que cerrar prácticamente la institución para organizar el torneo".

En el mismo sentido agregó que "se van a ocupar todas las instalaciones con alojamiento, comidas, con la parte deportiva y demás. Es un gran trabajo, mucha dedicación, y estamos a la espera que salga todo bien. Arranca todo el viernes por la mañana en todas las canchas, y la final de damas y varones, está prevista para el domingo a las 17 y 18 respectivamente".

El también integrante del concejo directivo de la Asociación Santafesina de Vóleibol afirmó que "este es el evento más grande que tiene el club en este momento, por la cantidad de participantes, y todo lo que conlleva. Es muy importante el torneo, ya que es un honor contar con la presencia de Luciano De Cecco, que nos de el nombre, que venga, que participe, que de algunas charlas con jugadores y entrenadores. Lo cual es muy bueno para el torneo y para el vóley".

"Tenemos un buen presente con el vóley del club. Han llegado por estas horas las chicas que salieron campeonas argentinas en San Juan con la selección, y el profesor que también es parte del cuerpo técnico. Tuvimos Liga Nacional a principios de año con los varones, y una buena experiencia, y muchas chicas de nuestra institución siendo refuerzo de clubes de liga. Estamos creciendo mucho, y esperamos seguir por esta senda" resaltó Schulte.

Algunos de los equipos que participarán son: Liniers BB, Hebraica de Uruguay, Moreno de Buenos Aires, Provincial de Rosario, Banco Uruguay, Villa María Córdoba Bomberos Villa Ocampo, Villa Dora, Libertad de San Jerónimo Norte, Alma Juniors de Esperanza, La Calera, Atlético Franck, San Martín de Tucumán, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Villareal, Regatas de Resistencia, Defensores de Banfield, Paracao, Jorge Newbery de Gálvez, San Telmo, Regatas de Corrientes y Casildense en la rama masculina.

Por su parte, en la rama femenina lo harán Banco Provincial de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Regatas de Corrientes, Unión Española, Jorge Newbery de Gálvez, Libertad de Rosario, Sokol, La Perla del Oeste, Villa Dora de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo Norte, Atlético Franck, Colón de Santa Fe, El Tala, San Martín de Tucumán, Central San Carlos, Unión de Santa Fe y Sanjustino, entre otros.