Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola Unión B le ganó a Unión A por 76-73 en el Ángel Malvicino, en el marco del interzonal, con un triplazo del esperancino Pablo Spies, en el Oficial Prefederal. 14 de agosto 2025 · 07:56hs

La continuidad de la fecha de interzonales dejó un final caliente en el Ángel Malvicino, con la victoria del equipo B sobre el A, con un triple del esperancino Pablo Spies.

Por su parte, en el Pay Zumé se puso en marcha la Fecha 4 de la A2 con triunfo de CUST B ante Centenario de Gálvez.

Este jueves se disputarán los clásicos de Esperanza y San Justo, como también habrá tres duelos en la zona A2. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES Martes 12 de agosto Gimnasia 75 (León Alfonso 26) - Rivadavia 71 (Manuel García 21) El Quillá 50 (Guillermo Santillán 12) - Regatas (SF) 36 (Agustín Sorba 9) Miércoles 13 de agosto Unión A 73 (Lautaro Pascual 18) - Unión B 76 (Pablo Spies 21) Jueves 14 de agosto 21.30 CUST A vs. Banco Provincial 21.30 Almagro A vs. Alma Juniors 21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino Posiciones Zona A: Almagro A 6 (3-0); Rivadavia 6 (2-2); El Quillá y Unión B 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Sanjustino 3 (0-3) Posiciones Zona B: Gimnasia 7 (3-1); Unión A 6 (2-2); Alma Juniors y Colón (SJ) 5 (2-1); Regatas (SF) 5 (1-3) y Banco 3 (0-3) Fuente: ASB