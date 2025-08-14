La continuidad de la fecha de interzonales dejó un final caliente en el Ángel Malvicino, con la victoria del equipo B sobre el A, con un triple del esperancino Pablo Spies.
Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola
Unión B le ganó a Unión A por 76-73 en el Ángel Malvicino, en el marco del interzonal, con un triplazo del esperancino Pablo Spies, en el Oficial Prefederal.
Por su parte, en el Pay Zumé se puso en marcha la Fecha 4 de la A2 con triunfo de CUST B ante Centenario de Gálvez.
Este jueves se disputarán los clásicos de Esperanza y San Justo, como también habrá tres duelos en la zona A2.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES
Martes 12 de agosto
Gimnasia 75 (León Alfonso 26) - Rivadavia 71 (Manuel García 21)
El Quillá 50 (Guillermo Santillán 12) - Regatas (SF) 36 (Agustín Sorba 9)
Miércoles 13 de agosto
Unión A 73 (Lautaro Pascual 18) - Unión B 76 (Pablo Spies 21)
Jueves 14 de agosto
21.30 CUST A vs. Banco Provincial
21.30 Almagro A vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino
Posiciones Zona A: Almagro A 6 (3-0); Rivadavia 6 (2-2); El Quillá y Unión B 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Sanjustino 3 (0-3)
Posiciones Zona B: Gimnasia 7 (3-1); Unión A 6 (2-2); Alma Juniors y Colón (SJ) 5 (2-1); Regatas (SF) 5 (1-3) y Banco 3 (0-3)
Fuente: ASB