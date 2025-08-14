Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Oldrá

Daniel Oldrá apelará a los mismos nombres ante Unión

Daniel Oldrá, entrenador de Instituto, tendría definido apostar por los mismos 11 que empataron ante Platense para el choque ante Unión.

14 de agosto 2025 · 11:05hs
Instituto no quiere perder tiempo y ya afila su puntería de cara al duelo de este viernes, desde las 19, ante Unión, por la quinta fecha del Clausura de la Liga Profesional. Después del empate 1-1 frente a Platense en Alta Córdoba, el equipo de Daniel Oldrá sabe que no puede dejar pasar más puntos si quiere ilusionarse con los puestos de arriba.

Los entrenamientos en La Agustina se realizaron a puertas cerradas, pero las señales son claras: Oldrá confía en el bloque que viene mostrando solidez, aunque mantiene abierta la puerta para un retorno clave. Francis Mac Allister, quien cumplió una fecha de suspensión, podría volver al doble cinco y generar un interesante duelo con Stefano Moreyra por un lugar en el mediocampo.

En el último encuentro, el equipo exhibió pasajes de buen fútbol. La defensa, con Fernando Alarcón y Gonzalo Requena, se mostró firme; Lodico y Moreyra dominaron el medio; y en ataque, Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero fueron los encargados de ponerle chispa y creatividad al juego. La combinación de experiencia y juventud será clave para intentar frenar a Unión y, al mismo tiempo, generar peligro constante.

Los 11 de Oldrá en Instituto

La probable alineación que saldrá al campo sería: Roffo; Franco, Requena, Alarcón y Pereyra; Lodico y Moreyra; Romero, Puebla y Luna; Fonseca. Sin embargo, la inclusión de Mac Allister podría cambiar los planes y dar un golpe táctico de efecto sorpresa.

El partido será transmitido por ESPN y formará parte de los encuentros “liberados”, por lo que los hinchas podrán verlo sin necesidad del Pack Fútbol. Instituto buscará aprovechar su localía, presionar desde el arranque y demostrar que quiere hacerse fuerte en Alta Córdoba para no perder pisada en el Clausura.

