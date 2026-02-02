El Profe Medei pidió frenar la remoción de fuente de la plaza Colón y que se escuche a los vecinos

El concejal de 100% Santafesino - Frente Renovador presentó un proyecto para suspender las obras de remodelación hasta que no se realice una audiencia pública y se escuche a los vecinos. “Sin consultar a nadie, van a sacar la fuente, o pileta, que tiene un valor histórico y patrimonial enorme”, destacó Medei.

A través de un Proyecto de Resolución, el concejal Pedro Medei (100% Santafesino - Frente Renovador) exigió que se suspendan las obras en la plaza Colón, conocida como “El Palomar”, y especialmente la remoción de la fuente, o pileta, hasta que no se realice una Audiencia Pública donde se escuchen las voces de los vecinos, ambientalistas e instituciones, a fin de no afectar irreparablemente el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

“La Municipalidad anunció que refaccionará la plaza Colón, que todos conocemos como «El Palomar» y, entre las obras anunciadas, se removerá la fuente de la misma, o la pileta, que es un reconocido patrimonio de la ciudad. Unilateralmente y, sin tener en cuenta la enorme repercusión y rechazo que esta medida provocó en los vecinos e instituciones, el municipio decide borrar de un plumazo más de 80 años de historia de la ciudad”, señaló Medei.

Y abundó: “Independientemente del lamentable estado de abandono y deterioro en que se encuentra la plaza, debido a la desidia del propio Estado municipal, esto no significa que haya que eliminar la pileta, sino que perfectamente puede ser recuperada. Asimismo, hay que volver a contar con la figura del placero, porque nadie cuida nuestras plazas”.

El Profe realzó el valor de este espacio para la comunidad: “La plaza Colón atesora recuerdos e historia de varias generaciones de santafesinos. Y la fuente, o pileta, además de su valor histórico, cumplía una función educativa y recreativa, conservando peces y promoviendo el vínculo de los niños con la fauna ictícola y el cuidado del ambiente. A pesar de todo esto, la Municipalidad decidió reemplazar esta fuente por un espejo de agua a nivel del piso, eliminando un elemento histórico y muy simbólico de nuestra ciudad”, dijo.

Al respecto, el Profe continuó: “Las reacciones de los vecinos no se hicieron esperar. Muchos nos acercaron su preocupación. Nosotros creemos que estas decisiones deben hacerse consultándole a los vecinos, y por eso también planteamos que se haga una Audiencia Pública en el Concejo, para que se escuche la voz de todos. Hay que gobernar de cara a la gente, y no dándole las espaldas a los santafesinos”, recalcó.

Además, el concejal de 100% Santafesino - Frente Renovador le exigió a la Municipalidad que informe cómo se llegó a esta decisión. “Las obras en la plaza Colón estará a cargo de una empresa privada que, como compensación por construir una torre más alta de lo permitido sobre calle Rivadavia, llevará adelante estos trabajos. Yo me pregunto: ¿Qué empresa es? ¿Qué edificio es? ¿Quién debía controlar la altura de la construcción del edificio? Esto sería decir: «Como no cumpliste lo previsto y te excediste, porque yo no te controlé ahora, a cambio, me tenés que hacer esta obra». Es realmente escandaloso que el municipio se maneje así, y sobre todo sin información clara y en diálogo con la ciudadanía”, concluyó Medei.