Uno Santa Fe | Pedro Medei

El Profe Medei pidió frenar la remoción de fuente de la plaza Colón y que se escuche a los vecinos

El concejal de 100% Santafesino - Frente Renovador presentó un proyecto para suspender las obras de remodelación hasta que no se realice una audiencia pública y se escuche a los vecinos. “Sin consultar a nadie, van a sacar la fuente, o pileta, que tiene un valor histórico y patrimonial enorme”, destacó Medei.

2 de febrero 2026 · 00:01hs
El Profe Medei pidió frenar la remoción de fuente de la plaza Colón y que se escuche a los vecinos

A través de un Proyecto de Resolución, el concejal Pedro Medei (100% Santafesino - Frente Renovador) exigió que se suspendan las obras en la plaza Colón, conocida como “El Palomar”, y especialmente la remoción de la fuente, o pileta, hasta que no se realice una Audiencia Pública donde se escuchen las voces de los vecinos, ambientalistas e instituciones, a fin de no afectar irreparablemente el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

“La Municipalidad anunció que refaccionará la plaza Colón, que todos conocemos como «El Palomar» y, entre las obras anunciadas, se removerá la fuente de la misma, o la pileta, que es un reconocido patrimonio de la ciudad. Unilateralmente y, sin tener en cuenta la enorme repercusión y rechazo que esta medida provocó en los vecinos e instituciones, el municipio decide borrar de un plumazo más de 80 años de historia de la ciudad”, señaló Medei.

Y abundó: “Independientemente del lamentable estado de abandono y deterioro en que se encuentra la plaza, debido a la desidia del propio Estado municipal, esto no significa que haya que eliminar la pileta, sino que perfectamente puede ser recuperada. Asimismo, hay que volver a contar con la figura del placero, porque nadie cuida nuestras plazas”.

El Profe realzó el valor de este espacio para la comunidad: “La plaza Colón atesora recuerdos e historia de varias generaciones de santafesinos. Y la fuente, o pileta, además de su valor histórico, cumplía una función educativa y recreativa, conservando peces y promoviendo el vínculo de los niños con la fauna ictícola y el cuidado del ambiente. A pesar de todo esto, la Municipalidad decidió reemplazar esta fuente por un espejo de agua a nivel del piso, eliminando un elemento histórico y muy simbólico de nuestra ciudad”, dijo.

Al respecto, el Profe continuó: “Las reacciones de los vecinos no se hicieron esperar. Muchos nos acercaron su preocupación. Nosotros creemos que estas decisiones deben hacerse consultándole a los vecinos, y por eso también planteamos que se haga una Audiencia Pública en el Concejo, para que se escuche la voz de todos. Hay que gobernar de cara a la gente, y no dándole las espaldas a los santafesinos”, recalcó.

Además, el concejal de 100% Santafesino - Frente Renovador le exigió a la Municipalidad que informe cómo se llegó a esta decisión. “Las obras en la plaza Colón estará a cargo de una empresa privada que, como compensación por construir una torre más alta de lo permitido sobre calle Rivadavia, llevará adelante estos trabajos. Yo me pregunto: ¿Qué empresa es? ¿Qué edificio es? ¿Quién debía controlar la altura de la construcción del edificio? Esto sería decir: «Como no cumpliste lo previsto y te excediste, porque yo no te controlé ahora, a cambio, me tenés que hacer esta obra». Es realmente escandaloso que el municipio se maneje así, y sobre todo sin información clara y en diálogo con la ciudadanía”, concluyó Medei.

Pedro Medei vecinos

Lo último

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Último Momento
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Ovación
Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único