Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

El clásico entre Santa Fe Rugby y CRAI acapara la atención de la 7° fecha del Top 10 del Regional del Litoral, que tendrá un homenaje a Ángel Gorla y el Trofeo de la Amistad

Este sábado 6 de junio tendrá su continuidad el Torneo Regional del Litoral. Se destaca el clásico que animarán Santa Fe Rugby Club con CRAI por la 7° fecha del Top 10 a partir de las 15 con el arbitraje de Federico Longobardi. Se pondrá en juego la Copa Advanta 40° aniversario del SFRC homenaje a Ángel Gorla. También será un derby especial puesto que estará presente el Trofeo de la Amistad.

Este encuentro, nace con el propósito de transformarse en una tradición que acompañe cada edición de la Copa de la Amistad entre Santa Fe Rugby y CRAI. Porque más allá de los colores y la competencia, hay una historia compartida y una comunidad que sigue construyendo vínculos a través del deporte. El Trofeo de la Amistad es en memoria de los jóvenes jugadores de ambas instituciones Jerónimo Fernandez Bobbio y Salvador Passadore.

Se trata de un trofeo itinerante que se compartirá en cada clásico que se dispute de acá en adelante en el marco del TRL, y representará la amistad y el camino compartido por los dos clubes trascendiendo el ocasional resultado deportivo. Este trofeo simboliza el pasado, el presente y el futuro en común, los lazos y los abrazos, para que el legado de Jero y Salva sea una llama que no se apague nunca.

Santa Fe Rugby y CRAI se miden en Sauce Viejo

Desde los más chicos hasta el plantel superior, Santa Fe Rugby y CRAI comparten una fecha especial marcada por el respeto, los valores y el recuerdo de quienes inspiraron esta copa que hoy los une. Porque cuando la rivalidad queda dentro de la cancha, lo que prevalece es aquello que dio origen a esta historia: la amistad. A las 15 jugarán en Primera, mientras que a las 13.15, se medirán las reservas; a las 11.30, la Pre A, y a las 9.45, la Pre B. Desde las 9.30, será el turno del rugby infantil. El choque principal será arbitrado por el rosarino Federico Longobardi quien contará con la colaboración de Tadeo Hereñú, Facundo Puntillo y Alfredo Fun.

image El clásico del rugby local viene con el Trofeo de la Amistad y el merecido homenaje a Ángel Gorla.

Ignacio Carballo, head coach de Santa Fe Rugby, expresó que "creo que llegamos bastante bien. De menos a más hemos ido construyendo el año, tratando de encontrar la mejor versión del equipo. Considero que en algunos partidos lo hemos hecho bastante bien, en otros como en el sábado pasado no tanto. Así que bueno, tenemos por delante el desafío de intentar hacerlo bien en un partido que siempre es cerrado como el clásico".

Por su parte, Carlos Martin Matozzo, entrenador de CRAI, refirió que "el equipo llega muy bien para el sábado. Los chicos están muy enfocados, con buena intensidad en los entrenamientos. y la verdad que satisfecho por ese lado. Entonces, bueno, vamos a tener una alineación de jugadores que creemos que es la que tiene que estar este sábado con una buena preparación y como te decía, con una semana que la verdad nos dejó al staff muy satisfecho por el rendimiento de los jugadores".

La principal novedad de esta edición del clásico será la presentación oficial del Trofeo de la Amistad, una iniciativa impulsada por las familias Fernández y Passadore, en memoria de dos jóvenes rugbiers ,Jerónimo Fernández Bobbio (CRAI) y Salvador Passadore (SFRC), que fallecieron trágicamente y que mantenían una estrecha relación de amistad más allá de pertenecer a clubes rivales.

"Desde los clubes acompañamos la iniciativa de las familias de Salvador y Jerónimo. Entendemos que el mensaje que desean transmitir tiene que ver con la camaradería y los valores de ambas instituciones y también un poco reflejar que cada uno con nuestros matices Tenemos un montón de cuestiones que nos unen y nos vinculan. Seguramente va a ser una tarde muy emotiva. También nosotros desde el club vamos a homenajear la memoria de Ángel Golla, un miembro importantísimo de la historia de nuestro club" subrayó el responsable técnico de la escuadra Tricolor.

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En tanto, el coach de los Gitanos manifestó que "con ahora con este trofeo que entre comillas se pone en disputa porque bueno, en realidad es casi una ofrenda que el equipo visitante le hace al equipo local por el recibimiento y demás. El miércoles previo recibimos con una cena al equipo local con toda la camaradería que significa para realzar el tema de los valores y también, por qué no, para ajustar y para reforzar los lazos, como todos decimos por ahí, que nos encuentra como rivales en la cancha, pero bueno, fuera de la cancha con gente que uno ha ido viviendo y conviviendo toda su carrera".

Equipos confirmados para el clásico

Santa Fe Rugby: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Guillermo Botta (h) y Joaquín Correa; Manuel Iturraspe, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Gorla y Bautista Bejarano.

CRAI: Joaquín Beron, Luciano Simino y José Canuto: Mariano Torres e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Tomás Mufarrege y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Máximo Torres Jozami, Justo Barcojo, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino.

-Top 10 - 7° fecha (Sábado 6/6)

15, Santa Fe RC vs. CRAI (Federico Longobardi)

16, Duendes vs. Universitario R (Bruno Masetti)

16, Estudiantes vs. Jockey Club R (Carlos Poggi)

16, Gimnasia y Esgrima vs. Jockey VT (Agustín Suárez Silva)

16, Old Resian vs. Paraná Rowing (Juan Moyano)

-Segunda División - 6° fecha (Sábado 6/6):

16, Caranchos vs. Universitario SF (Pablo Belén)

16, Alma Juniors vs. Provincial (Fabián Prats)

16, Tilcara vs. CRAR (Gastón Britos)

16, Cha Roga vs. Logaritmo (Javier Villalba)

16, La Salle Jobson vs. Gimnasia de Pergamino (Exequiel Adrover)

16, Regatas & Belgrano SN vs. Pampas (Lucas Palacios)