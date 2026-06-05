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Último entrenamiento de la Selección: los ausentes y los que se entrenaron diferenciados

Este viernes, el seleccionado argentino llevó adelante su última práctica antes del partido que jugará frente a Honduras

5 de junio 2026 · 21:26hs
La Selección Argentina entrenó antes del amistoso que este sábado jugará con Honduras.

La Selección Argentina entrenó antes del amistoso que este sábado jugará con Honduras.

La Selección Argentina se entrenó en Texas, en última práctica previa al amistoso ante Honduras, este sábado a las 21 en el Kyle Field. Luego de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, el plantel trabajó en el estadio con acceso para los medios de comunicación: Lionel Messi trabajó a la par del grupo, Dibu Martínez nuevamente sin guantes y los lesionados siguen entrenando de manera diferenciada.

La práctica del seleccionado argentino

Messi fue de los primeros en saltar al campo de juego en la práctica. "Viene bien, ya no está totalmente diferenciado", había advertido el entrenador pocos minutos antes ante los periodistas.

Por otra parte, los lesionados siguen trabajando aparte. Nico Paz (molestia en la rodilla izquierda), Gonzalo Montiel y Nahuel Molina (desgarros) no estuvieron con la mayoría del grupo. Además, ni Julián Álvarez (se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo) ni Leandro Paredes (desgarro en el isquiotibial derecho) hicieron ejercicios en cancha. Mientras tanto, Dibu Martínez -nuevamente- se entrenó sin guantes junto a los arqueros. A pesar de que se perderá los amistosos por una fractura en el dedo anular, se espera que llegue en óptimas condiciones al debut.

En cuanto al equipo, está bastante definido y será muy similar a lo que paró en las últimas prácticas, pero todavía se mantienen tres dudas. La primera tiene que ver con el arco. Emiliano Martínez no podrá ser parte por la fractura en el dedo anular de la mano derecha, que igualmente no le impedirá ser titular en el debut mundialista ante Argelia. Para este compromiso Scaloni confirmó a Juan Musso, que suele ser la alternativa de Jan Oblak en el Atlético de Madrid, pero cuando le tocó estar tuvo grandes actuaciones.

En tanto, el lateral derecho es otro puesto sin dueño claro. Ni Gonzalo Montiel ni Nahuel Molina Lucero, los dos convocados al Mundial para cumplir esa función, están a disposición, ya que se recuperan de distintas lesiones musculares. Por ese motivo, para los amistosos Scaloni llamó a Agustín Giay, de Palmeiras, y Nicolás Capaldo, que empezó a desempeñarse en ese sector en el Hamburgo alemán. El ex Boca fue el elegido en el inicio de la semana, pero luego el DT probó al surgido en San Lorenzo y habrá que aguardar una definición.

Por último, el cuerpo técnico tendrá que definir si sale a jugar con un esquema que tenga un doble nueve o prioriza otro dibujo. En un principio había optado por Giuliano Simeone por la banda derecha y Thiago Almada en el ataque acompañando a Lautaro Martínez. Pero una variante que cobró fuerza en las últimas horas es que José Manuel López, del Palmeiras, ingrese por Simeone. En ese caso, Almada se retrasaría a la mitad de la cancha.

Las dudas podrán ser disipadas en el entrenamiento verspertino de hoy, que se podrá ver en la pantalla de TyC Sports, al igual que sucedió el miércoles. El resto del equipo está definido. Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez conformarán la zaga mientras Cristian Romero se pone a punto de la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham. Nicolás Tagliafico estará en el lateral izquierdo y el medio lo completarán tres piezas claves: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El probable equipo

Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López o Giuliano Simeone.

Selección Argentina Honduras partido
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