Uno Santa Fe | El País | Indio Solari

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

El cantante falleció este viernes a sus 77 años. Las primeras pericias sobre su cuerpo descartaron una de las primeras hipótesis sobre un posible ahogamiento

5 de junio 2026 · 19:51hs
El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio

El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio, a sus 77 años.

Mientras un país entero llora a la muerte del Indio Solari, uno de los máximos emblemas artísticos que dio Argentina, se conocieron detalles prelimiares de la autopsia sobre el cuerpo del cantante. El informe descarta de plano una de las primeras hipótesis en torno a un posible ahogamiento.

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.45. Fue realizada por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento. El resultado preliminar indicó que el artista habría tenido un ACV hemorrágico durante la madrugada.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado cerca de una pileta interna de la vivienda. “Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, indicaron desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 2 de Ituzaingó.

Autopsia preliminar

Las primeras informaciones de la causa abierta por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, indican que el Indio Solari fue encontrado en el interior de la pileta mencionada por su cuidadora. Al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector del patio.

La conclusión del análisis preliminar de la autopsia señaló que la causa de la muerte, "a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumatica por un accidente cerebro vascular hemorrágico”.

Indio Solari autopsia ACV muerte
Noticias relacionadas
El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio, a sus 77 años.

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

El Indio Solari se mantuvo alejado de los escenarios desde hace varios años debido al Parkinson que sufrió

El círculo íntimo del Indio Solari negó que la despedida sea en la casa del cantante

Tres películas que retratan parte de la historia del Indio Solari 

Muerte del Indio Solari: las tres películas para recordar su legado en el rock argentino

Viru fue la pareja del Indio Solari durante mas de cuatro décadas 

Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Lo último

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Último Momento
Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Ovación
Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Colapinto pasó del susto a la sonrisa tras su roce con el muro en Mónaco

Colapinto pasó del susto a la sonrisa tras su roce con el muro en Mónaco

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco