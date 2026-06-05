Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

En las últimas horas trascendió el interés de Nacional de Uruguay por el arquero de Unión Matías Mansilla, quien tiene contrato hasta diciembre

El mercado de pases comienza a moverse de forma muy lenta , con los planteles de vacaciones, la tarea pasa por los movimientos que realizan los dirigentes y en Unión están atentos a lo que pueda suceder.

Y es que se irán jugadores y llegarán otros . La dirigencia se muestra expectante respecto a las posibles ventas, pero en las últimas horas surgió la información respecto a un interés por el arquero rojiblanco Matías Mansilla.

Se menciona que Nacional de Uruguay lo tiene en carpeta. Incluso se dice que el club uruguayo se puso en contacto con el representante del futbolista y también con Estudiantes, dueño de la ficha del arquero.

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Sin embargo, Mansilla tiene contrato con el Tate hasta diciembre y está claro que la intención de los directivos y de Leonardo Madelón es que continúe en el club.

De todos modos, no es el único arquero que está en carpeta, ya que los otros candidatos son: Guido Herrera de Talleres y Alexis Martín Arias quien está en Cerro Porteño.