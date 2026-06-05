Uno Santa Fe | Unión | Unión

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

En las últimas horas trascendió el interés de Nacional de Uruguay por el arquero de Unión Matías Mansilla, quien tiene contrato hasta diciembre

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 11:40hs
Nacional de Uruguay tiene interés en el arquero de Unión Matías Mansilla.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Nacional de Uruguay tiene interés en el arquero de Unión Matías Mansilla.

El mercado de pases comienza a moverse de forma muy lenta, con los planteles de vacaciones, la tarea pasa por los movimientos que realizan los dirigentes y en Unión están atentos a lo que pueda suceder.

Nacional tiene en la mira a Matías Mansilla

Y es que se irán jugadores y llegarán otros. La dirigencia se muestra expectante respecto a las posibles ventas, pero en las últimas horas surgió la información respecto a un interés por el arquero rojiblanco Matías Mansilla.

Se menciona que Nacional de Uruguay lo tiene en carpeta. Incluso se dice que el club uruguayo se puso en contacto con el representante del futbolista y también con Estudiantes, dueño de la ficha del arquero.

LEER MÁS: Lionel Verde termina su ciclo en Emiratos Árabes, pero no volvería a Unión

Sin embargo, Mansilla tiene contrato con el Tate hasta diciembre y está claro que la intención de los directivos y de Leonardo Madelón es que continúe en el club.

De todos modos, no es el único arquero que está en carpeta, ya que los otros candidatos son: Guido Herrera de Talleres y Alexis Martín Arias quien está en Cerro Porteño.

Unión Nacional Matías Mansilla
Noticias relacionadas
desvaux presento dos proyectos para union: marca propia y una aplicacion integral para los socios

Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

la vocal ivana taborda apunto contra la oposicion: gestionar union no es administrar un bar

La vocal Ivana Taborda apuntó contra la oposición: "Gestionar Unión no es administrar un bar"

que hay de la oferta que llego a union por rafael profini

Qué hay de la oferta que llegó a Unión por Rafael Profini

union se prepara para una profunda reestructuracion: los jugadores que podrian irse en este mercado

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Lo último

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Último Momento
Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Docentes universitarios anuncian un paro nacional de una semana y crece la preocupación por el segundo cuatrimestre

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se levanta el telón de la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Con atractivos cruces se juega la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco