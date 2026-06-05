La noticia golpeó este viernes a todo el país. La muerte de Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, provocó una catarata de mensajes de despedida que trascendieron ampliamente el universo musical.
Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari
La muerte de Indio Solari generó una conmoción y tanto Colón como Unión se sumaron a las despedidas para una figura que dejó una huella en el fútbol argentino
Por Ovación
Porque el Indio fue mucho más que un cantante. Sus canciones se transformaron en parte de la cultura popular argentina y encontraron en las tribunas un espacio de pertenencia único. Durante décadas, fragmentos de sus letras acompañaron festejos, recibimientos y canciones de cancha en cada rincón del país.
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Santa Fe no fue la excepción. El vínculo entre el artista y la ciudad quedó marcado por sus presentaciones y por una comunidad de seguidores que siempre respondió de manera masiva cada vez que su música sonó en la región.
Los mensajes de Unión y Colón por la muerte de Indio Solari
Por eso, tras conocerse su fallecimiento a los 71 años, tanto Colón como Unión decidieron expresar públicamente su pesar a través de las redes sociales. Los dos clubes santafesinos compartieron mensajes alusivos para despedir a una figura que, de una u otra manera, también formó parte del paisaje futbolero argentino.
No es casual. El fenómeno ricotero hace tiempo rompió las fronteras de la música. En las canchas argentinas, las melodías de Los Redondos y de la etapa solista del Indio acompañaron generaciones enteras de hinchas, convirtiéndose en una banda sonora habitual de los estadios.