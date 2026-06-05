Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

La muerte de Indio Solari generó una conmoción y tanto Colón como Unión se sumaron a las despedidas para una figura que dejó una huella en el fútbol argentino

La noticia golpeó este viernes a todo el país. La muerte de Indio Solari , una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, provocó una catarata de mensajes de despedida que trascendieron ampliamente el universo musical.

Porque el Indio fue mucho más que un cantante. Sus canciones se transformaron en parte de la cultura popular argentina y encontraron en las tribunas un espacio de pertenencia único . Durante décadas, fragmentos de sus letras acompañaron festejos, recibimientos y canciones de cancha en cada rincón del país.

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Santa Fe no fue la excepción. El vínculo entre el artista y la ciudad quedó marcado por sus presentaciones y por una comunidad de seguidores que siempre respondió de manera masiva cada vez que su música sonó en la región.

Los mensajes de Unión y Colón por la muerte de Indio Solari

Por eso, tras conocerse su fallecimiento a los 71 años, tanto Colón como Unión decidieron expresar públicamente su pesar a través de las redes sociales. Los dos clubes santafesinos compartieron mensajes alusivos para despedir a una figura que, de una u otra manera, también formó parte del paisaje futbolero argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2062941574938460360&partner=&hide_thread=false Tu música resonó en nuestra casa aquel 28 de diciembre de 1996.



Cuando el destino marcaba un segundo encuentro para el 8 de diciembre de 2001, tuviste la sensibilidad de los grandes para comprender el momento que atravesaba nuestro pueblo.



"No hay ánimo para fiestas", dijo… pic.twitter.com/I4nGQRmyvj — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2062964984980611564&partner=&hide_thread=false Hay noches que trascienden el tiempo.



El 13 de diciembre de 1997, miles de almas llegaron a nuestra casa para vivir una de las páginas más recordadas de la historia del rock argentino.



Entre lluvia, barro, banderas y canciones que todavía resuenan en la memoria colectiva, el… pic.twitter.com/tNh1wu1yC6 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 5, 2026

No es casual. El fenómeno ricotero hace tiempo rompió las fronteras de la música. En las canchas argentinas, las melodías de Los Redondos y de la etapa solista del Indio acompañaron generaciones enteras de hinchas, convirtiéndose en una banda sonora habitual de los estadios.