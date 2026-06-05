Lo atraparon con una moto robada en Bº Gudalupe Oeste y sorprendió con su explicación: "El diablo me tentó y me la robé"

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en barrio Guadalupe Oeste. El sospechoso fue detectado por las cámaras de videovigilancia mientras trasladaba una motocicleta sustraída y terminó aprehendido por la Policía.

Efectivos de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 31 años que trasladaba una motocicleta robada por las calles del norte de la ciudad

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 31 años que trasladaba una motocicleta robada por las calles del norte de la ciudad. El procedimiento fue posible gracias al seguimiento realizado por operadores del sistema de videovigilancia urbana y a la rápida intervención de agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) .

El episodio comenzó poco después de las 2 de la mañana, cuando las cámaras de monitoreo detectaron a un individuo empujando una motocicleta en la zona de Lavalle y Ayacucho . La actitud del sospechoso y la forma en que trasladaba el vehículo despertaron sospechas entre los operadores, quienes alertaron de inmediato al Centro de Emergencias 911 .

Con las características físicas del hombre y su ubicación monitoreada en tiempo real, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que culminó minutos después en inmediaciones de Lavalle y Pavón, donde encontraron al sospechoso cuando intentaba ocultar la motocicleta en un pasillo entre viviendas.

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Al inspeccionar el rodado, los policías detectaron signos compatibles con una sustracción reciente, entre ellos daños en el sistema de encendido. Además, sobre el tanque de combustible hallaron un bolso con herramientas y otros elementos que quedaron bajo investigación.

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Una confesión inesperada

El momento más llamativo del procedimiento ocurrió cuando los agentes le consultaron por la procedencia de la motocicleta.

Según consta en las actuaciones policiales, el hombre reconoció espontáneamente el robo y aseguró que “el diablo me tentó” y que “me la robé”, en referencia al vehículo que acababa de sustraer.

Asimismo, indicó que la motocicleta había sido robada momentos antes en la zona de Salvador del Carril y Sarmiento, lo que reforzó los indicios reunidos por los investigadores sobre su participación en el hecho.

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Buscan determinar si participó en otros robos

El detenido fue identificado por sus iniciales I.R., de 31 años, mientras que la motocicleta quedó secuestrada preventivamente para ser restituida a su propietario.

Ahora los investigadores analizan imágenes y otros elementos de prueba para establecer si el sospechoso podría estar vinculado con hechos similares ocurridos recientemente en distintos sectores de la ciudad.

Robo calificado

Tras el procedimiento, la Policía informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el hombre permanezca detenido.

Además, dispuso que sea sometido a revisión médica, correctamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de robo calificado.

La motocicleta y los elementos hallados en el bolso quedaron secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la investigación.