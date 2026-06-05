Adiós al Indio Solari: falleció una de las mayores leyendas del rock nacional

A los 77 años falleció Carlos Alberto "Indio" Solari, uno de los artistas más influyentes y convocantes de la música argentina. Líder de Los Redonditos de Ricota y referente indiscutido del rock nacional, deja un legado que atravesó generaciones.

La Argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari , a los 77 años. El histórico músico, compositor y cantante se convirtió en una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina y dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional .

Nacido el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná y criado artísticamente en La Plata, el Indio Solari construyó una carrera única, marcada por la independencia artística, letras cargadas de simbolismo y una conexión extraordinaria con millones de seguidores en todo el país.

El nacimiento de un fenómeno popular

La historia del Indio Solari cambió para siempre a mediados de la década de 1970 cuando, junto a Skay Beilinson, fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes en Argentina.

Durante más de dos décadas, Los Redondos editaron discos fundamentales como "Gulp!", "Oktubre", "La Mosca y la Sopa", "Luzbelito" y "Último Bondi a Finisterre", trabajos que marcaron a varias generaciones y consolidaron a la banda como uno de los máximos exponentes del rock argentino.

Su propuesta artística, alejada de los grandes circuitos comerciales y respaldada por una comunidad de seguidores fieles, convirtió al grupo en un símbolo de identidad para miles de jóvenes.

Una exitosa carrera solista

Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari se mantuvo alejado de los escenarios durante algunos años. Sin embargo, en 2004 regresó con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que inició una nueva etapa artística.

Su debut solista llegó con el álbum "El Tesoro de los Inocentes (Bingo Fuel)", seguido por discos exitosos como "Porco Rex", "El Perfume de la Tempestad", "Pajaritos, Bravos Muchachitos" y "El Ruiseñor, el Amor y la Muerte".

Cada lanzamiento reafirmó su vigencia y consolidó una carrera que trascendió generaciones y estilos musicales.

Embed - Mi perro dinamita (L'etoile Disco, San Carlos, 20-06-1992) - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Los recitales multitudinarios y una convocatoria histórica

Los shows del Indio Solari se transformaron en auténticos acontecimientos masivos. Miles de personas viajaban desde distintos puntos del país para participar de encuentros que excedían lo musical y adquirían características de fenómeno social.

Su último recital presencial se realizó en Olavarría, en marzo de 2017. Aquel evento reunió a más de 250.000 personas, una de las mayores convocatorias registradas en la historia del rock argentino, aunque quedó marcado por graves problemas organizativos y hechos trágicos.

La lucha contra el Parkinson y el retiro definitivo

En los últimos años, el músico había hecho pública su batalla contra la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que condicionó progresivamente su actividad artística.

Finalmente, en 2023 confirmó su retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, nunca abandonó la creación musical.

Durante ese período participó en proyectos innovadores y continuó explorando nuevas formas de expresión:

En 2020 realizó participaciones virtuales mediante tecnología holográfica.

En 2022 presentó el proyecto experimental "El Mister y los Marsupiales Extintos" .

Compartió nuevas composiciones a través de plataformas digitales.

Colaboró recientemente con Wos en la canción "Quemarás".

Un legado eterno para la música argentina

Más allá de su obra musical, el Indio Solari desarrolló actividades vinculadas a las artes visuales y la literatura, construyendo una figura casi mítica dentro de la cultura argentina.

Su perfil reservado, el contenido poético de sus letras y la profunda identificación que generó entre sus seguidores lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

La muerte del Indio Solari representa una pérdida irreparable para la música y la cultura nacional. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en canciones que marcaron una época y continúan siendo banda sonora de millones de argentinos.

Las generaciones futuras seguirán encontrando en su obra una referencia artística única, capaz de trascender el tiempo y mantener vigente la esencia de uno de los nombres más importantes que dio el rock argentino.