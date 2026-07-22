El violento asalto ocurrió en mayo de 2025 en barrio Belgrano. Brenda Gabriela González (34) atacó a las víctimas junto a un adolescente armado con una pistola de plástico. Durante el robo, tomó del pelo a la hija de la conductora y tiró a la mujer al suelo, provocándole la fractura de la tibia. El juez Sebastián Szeifert dictó la sentencia tras un juicio abreviado.

Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete, golpear a una niña y fracturar a una mujer

Una mujer de 34 años identificada como Brenda Gabriela González fue condenada a seis años de prisión por robar una moto junto con un adolescente menor de edad y con un arma de utilería en la ciudad de Santa Fe . Además, la pena se le impuso por lesionar a la víctima a la que le sustrajo el rodado.

Así lo dispuso el juez Sebastián Szeifert, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. El magistrado también le impuso a González una inhabilitación absoluta por seis años. El fiscal Ignacio Orio representó al MPA en el juicio abreviado.

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Los hechos

El funcionario del MPA señaló que “minutos antes de las 19 del viernes 23 de mayo de 2025, González y un adolescente abordaron a la víctima y a su hija menor de edad, quienes estaban arriba de la moto en la vereda de calle Javier de la Rosa al 3.300”.

“Mientras el menor de edad involucrado en el ilícito exhibía una réplica plástica de un arma de fuego tipo pistola y le exigía a la mujer que entregue su moto, la condenada tomó del cabello a la niña, le exigió que no grite y le provocó lesiones”, detalló Orio.

El funcionario relató que “el adolescente que tenía el arma de utilería le apuntó a la niña” y agregó que “más allá de que la madre de la menor de edad dijo que entregaría inmediatamente la moto, la condenada la empujó, la hizo perder el equilibrió y se cayó al piso con la moto encima”.

“La víctima resultó con lesiones y contusiones en varias parte del cuerpo”, manifestó el fiscal y puntualizó que “particularmente sufrió la fractura de su tibia derecha”.

El representante del MPA precisó que “la condenada y el adolescente se subieron a la moto y escaparon del lugar”. En este sentido, informó que “personal policial activó un operativo cerrojo y en la intersección de las calles Don Guanella y Estrada, uniformados de la Brigada Motorizada, vieron a las dos personas transitando en la moto robo que arrojaban la pistola plástica”.

“Finalmente, el adolescente se bajó de la moto y fue aprehendido en inmediaciones de las calles Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez”, subrayó el fiscal. “Por su parte, González fue detenida a metros del lugar y se recuperó la moto que había sustraída momentos antes”.

Responsabilidad penal

González reconoció su responsabilidad penal como coautora de robo triplemente agravado (por la intervención de un menor de edad, por haber causado lesiones graves a la víctima y por su comisión con un arma de utilería). A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva realizada por el MPA, la pena que se le impuso y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En tanto, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad.