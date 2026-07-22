Uno Santa Fe | Judiciales | moto

Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete, golpear a una niña y fracturar a una mujer

El violento asalto ocurrió en mayo de 2025 en barrio Belgrano. Brenda Gabriela González (34) atacó a las víctimas junto a un adolescente armado con una pistola de plástico. Durante el robo, tomó del pelo a la hija de la conductora y tiró a la mujer al suelo, provocándole la fractura de la tibia. El juez Sebastián Szeifert dictó la sentencia tras un juicio abreviado.

22 de julio 2026 · 20:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete

José Busiemi

Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete, golpear a una niña y fracturar a una mujer

Una mujer de 34 años identificada como Brenda Gabriela González fue condenada a seis años de prisión por robar una moto junto con un adolescente menor de edad y con un arma de utilería en la ciudad de Santa Fe. Además, la pena se le impuso por lesionar a la víctima a la que le sustrajo el rodado.

Así lo dispuso el juez Sebastián Szeifert, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. El magistrado también le impuso a González una inhabilitación absoluta por seis años. El fiscal Ignacio Orio representó al MPA en el juicio abreviado.

LEER MÁS: Emboscada a un motociclista del servicio DIDI en barrio Guadalupe Oeste: denunció que le dispararon y le robaron la moto

Los hechos

El funcionario del MPA señaló que “minutos antes de las 19 del viernes 23 de mayo de 2025, González y un adolescente abordaron a la víctima y a su hija menor de edad, quienes estaban arriba de la moto en la vereda de calle Javier de la Rosa al 3.300”.

“Mientras el menor de edad involucrado en el ilícito exhibía una réplica plástica de un arma de fuego tipo pistola y le exigía a la mujer que entregue su moto, la condenada tomó del cabello a la niña, le exigió que no grite y le provocó lesiones”, detalló Orio.

El funcionario relató que “el adolescente que tenía el arma de utilería le apuntó a la niña” y agregó que “más allá de que la madre de la menor de edad dijo que entregaría inmediatamente la moto, la condenada la empujó, la hizo perder el equilibrió y se cayó al piso con la moto encima”.

“La víctima resultó con lesiones y contusiones en varias parte del cuerpo”, manifestó el fiscal y puntualizó que “particularmente sufrió la fractura de su tibia derecha”.

El representante del MPA precisó que “la condenada y el adolescente se subieron a la moto y escaparon del lugar”. En este sentido, informó que “personal policial activó un operativo cerrojo y en la intersección de las calles Don Guanella y Estrada, uniformados de la Brigada Motorizada, vieron a las dos personas transitando en la moto robo que arrojaban la pistola plástica”.

“Finalmente, el adolescente se bajó de la moto y fue aprehendido en inmediaciones de las calles Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez”, subrayó el fiscal. “Por su parte, González fue detenida a metros del lugar y se recuperó la moto que había sustraída momentos antes”.

Responsabilidad penal

González reconoció su responsabilidad penal como coautora de robo triplemente agravado (por la intervención de un menor de edad, por haber causado lesiones graves a la víctima y por su comisión con un arma de utilería). A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva realizada por el MPA, la pena que se le impuso y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En tanto, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad.

moto juguete prisión responsabilidad
Noticias relacionadas
Un abuelo fue sentenciado a nueve años de prisión por abuso sexual de su nieta menor de edad en Santo Tomé.

Santo Tomé: condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta y amenazarla con la muerte de su abuela

la denuncia de una mujer permitio la detencion de un constelador familiar por produccion de material de abuso sexual infantil en santa fe

La denuncia de una mujer permitió la detención de un constelador familiar por producción de material de abuso sexual infantil en Santa Fe

Prisión preventiva: Hombre de 39 años investigado por producir y distribuir videos de abuso sexual infantil.

Prisión preventiva para un hombre investigado por producir videos de abuso sexual infantil y distribuirlos por WhatsApp

Recreo: un hombre de 43 años fue enviado a prisión por vender droga, poseer armas y amenazar a una vecina.

Recreo: quedó preso un hombre acusado de vender cocaína, amenazar de muerte a una vecina con una pistola y tener un arsenal ilegal

Lo último

¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

Pedían 100.000 dólares para no balearle la casa: tres años de prisión para el tercer condenado por la megaextorsión a un médico en Santa Fe

Pedían 100.000 dólares para no "balearle la casa": tres años de prisión para el tercer condenado por la megaextorsión a un médico en Santa Fe

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: No se dejen llevar por las mentiras

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: "No se dejen llevar por las mentiras"

Último Momento
¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

Pedían 100.000 dólares para no balearle la casa: tres años de prisión para el tercer condenado por la megaextorsión a un médico en Santa Fe

Pedían 100.000 dólares para no "balearle la casa": tres años de prisión para el tercer condenado por la megaextorsión a un médico en Santa Fe

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: No se dejen llevar por las mentiras

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: "No se dejen llevar por las mentiras"

Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete, golpear a una niña y fracturar a una mujer

Seis años de prisión por robar una moto con un arma de juguete, golpear a una niña y fracturar a una mujer

El calendario de la Selección argentina tras el Mundial 2026

El calendario de la Selección argentina tras el Mundial 2026

Ovación
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: No se dejen llevar por las mentiras

La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: "No se dejen llevar por las mentiras"

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

La FIFA reveló su 11 ideal del Mundial 2026: hay presencia argentina

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"