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¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

El Tate dio un paso concreto para reforzar el sector izquierdo de la defensa y presentó una propuesta para comprar el pase de Facundo Silvera, aunque Montevideo City Torque la consideró insuficiente.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 20:43hs
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¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

Unión sigue trabajando contrarreloj en el mercado de pases y, mientras busca cubrir la vacante que dejó la salida de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo, avanzó por el lateral izquierdo uruguayo Facundo Silvera, actualmente en Montevideo City Torque. La dirigencia rojiblanca ya realizó una oferta para adquirir su ficha, aunque desde el club uruguayo la rechazaron por considerarla insuficiente.

Silvera, el apuntado para reemplazar a Del Blanco en Unión

La prioridad de Leonardo Madelón es sumar un marcador de punta por izquierda, un puesto que quedó debilitado tras la transferencia de Del Blanco al fútbol francés. Incluso, para el compromiso frente a Platense, todo indica que el juvenil Lucas Ayala ocuparía ese sector, ya que Bruno Pittón todavía no se encuentra en plenitud desde lo físico y futbolístico como para ser titular.

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En ese contexto apareció el nombre de Facundo Silvera, un futbolista de experiencia en el fútbol uruguayo y con un paso por el ascenso argentino defendiendo la camiseta de Almagro.

La primera oferta no alcanzó

Según trascendió, Unión elevó una propuesta para comprar el pase del defensor, pero Montevideo City Torque la desestimó por entender que el monto era inferior a sus pretensiones.

De todas maneras, la negociación sigue abierta. Un dato que podría jugar a favor del conjunto santafesino es que Silvera finaliza su contrato a fines de 2026, por lo que las partes todavía tienen margen para continuar las conversaciones en busca de un acuerdo.

Un lateral con continuidad y experiencia

Silvera nació el 20 de enero de 1997 en Montevideo, tiene 29 años, mide 1,73 metros y se desempeña como lateral izquierdo.

Durante la actual temporada viene siendo una pieza importante en Montevideo City Torque. Entre el Torneo Apertura, el Intermedio y la Copa Sudamericana disputó 25 partidos, convirtió tres goles, repartió cuatro asistencias y acumuló cerca de 1.950 minutos en cancha, números que reflejan una destacada participación ofensiva para un defensor.

Antes de regresar a Torque, defendió los colores de Progreso, donde también fue titular habitual durante 2024 y 2025. En Argentina, en tanto, tuvo un paso por Almagro durante 2023, temporada en la que disputó 30 encuentros entre la Primera Nacional y la Copa Argentina.

Madelón espera una solución

Mientras la dirigencia intenta cerrar la incorporación del lateral uruguayo, Madelón deberá resolver con lo que tiene a disposición para el debut ante Platense.

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La chance de que Lucas Ayala ocupe el lateral izquierdo gana fuerza, aunque en Unión confían en que las negociaciones por Silvera puedan avanzar en las próximas horas y así incorporar al futbolista que aparece como el principal candidato para cubrir una posición considerada prioritaria dentro del plantel rojiblanco.

Unión Facundo Silvera Montevideo City Torque
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