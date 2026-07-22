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La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: "No se dejen llevar por las mentiras"

El investigado presidente de AFA salió a cruzar “operaciones que solo buscan desestabilizar”.

22 de julio 2026 · 20:17hs
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La respuesta de Chiqui Tapia a las teorías tras la final del Mundial: No se dejen llevar por las mentiras

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reconoció el trabajo hecho por la Selección argentina, que le dio “una enorme alegría al país”, y cuestionó “operaciones” en contra del seleccionado.

El mandatario valoró el “sacrificio” de toda la delegación “durante más de 50 días lejos de sus familias” y admitió que “hay que saber reconocer” que España ganó bien.

“Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, continuó el mandatario, sobre algunas teorías que surgieron en búsqueda de explicaciones sobre el resultado de la final.

Luego de un nuevo subcampeonato mundialista, el segundo en los últimos 12 años y en el contexto de un exitoso ciclo del seleccionado argentino, que venía de ser campeón en Qatar 2022 y jugó dos finales consecutivas por segunda vez en su historia, Claudio Tapia hizo su descargo posterior a la competencia.

“No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo”, comenzó el dirigente en referencia a lo futbolístico, asegurando también que “se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”.

Valorando que el grupo le dio una “enorme alegría al país” con su triunfo semifinalista ante Inglaterra, que permitió que la Argentina festeje “un partido antes” y demostró cómo los futbolistas “representan” a la gente, Tapia reconoció que le “duele perder”, porque se trata de un grupo competitivo y “el equipo más ganador de la historia”.

Los testimonios de Claudio Tapia tras el Mundial

Tras asegurar que el subcampeonato “nunca conforma”, Claudio Tapia prefirió destacar que el seleccionado sigue “siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”, para luego poner el foco en el “sacrificio” que tuvo que hacer toda la delegación para permanecer lejos de sus familias durante un mes y medio con el único objetivo de “representar a la Argentina de la mejor manera posible”.

“Competimos con garra, pasión y con el corazón”, afirmó el mandatario del fútbol argentino, que también mostró “enorme orgullo” de cómo pudieron representar al continente americano, por lo cual le pidió a “todos los argentinos” que “no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar”.

Luego de pedir que no se intente enfrentar “a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, el presidente investigado por el FBI estadounidense opinó que actualmente “es momento de agradecer, acompañar y reconocer a estos jugadores”, para después comentar que “las operaciones pasan” y sentenciar: “esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre”.

Tapia Mundial AFA
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