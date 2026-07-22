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Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

La dirigencia de Unión quedó en jaque tras la último inhibición que cayó por un reclamo del paraguayo Fernando Díaz, que fue comprado y no jugó ni un minuto

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 08:01hs
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Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

Prensa Unión

A Unión se le viene el estreno en el Torneo Clausura y, lejos de encontrar tranquilidad, las preocupaciones siguen acumulándose, ya que las inhibiciones mantienen en vilo al cuerpo técnico de Leonardo Madelón que, por ahora, no podría disponer de los refuerzos.

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En las últimas horas hubo una buena noticia con la resolución del reclamo presentado por el delantero ecuatoriano José Angulo. Sin embargo, el alivio duró poco, ya que el Tatengue continúa sin destrabar otros dos conflictos que impiden levantar las sanciones y habilitar a las incorporaciones.

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Unión, más complicado que nunca

El principal escollo sigue siendo la deuda con Juventud de Las Piedras por el pase de Maizon Rodríguez, un expediente que el club intenta resolver desde hace varios días sin éxito. Pero cuando parecía que ese era el único frente abierto, apareció un nuevo problema: Sol de Mayo inició un reclamo por Fernando Díaz, situación que incrementó la incertidumbre a pocos días del inicio del campeonato.

Unión, complicado por una deuda respecto a Fernando Díaz.

Unión, complicado por una deuda respecto a Fernando Díaz.

El caso del futbolista paraguayo resulta llamativo. Unión adquirió sus derechos y le firmó un contrato por dos temporadas, aunque nunca llegó a disputar un solo minuto con la camiseta rojiblanca. Posteriormente fue cedido a Nacional de Paraguay, pero la deuda por la operación derivó en una nueva inhibición. Según trascendió, el monto rondaría los 180.000 dólares (140.000 dólares, más intereses).

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Mientras la dirigencia trabaja contrarreloj para encontrar una solución económica, el reloj también juega en contra por los tiempos administrativos. Incluso si el club logra cancelar las deudas en las próximas horas, el levantamiento de las inhibiciones requiere una serie de trámites burocráticos ante FIFA que pueden extenderse más de lo esperado. Ese escenario es el que más inquieta a Madelón. A cuatro días del debut frente a Platense, el entrenador sigue sin tener certezas sobre la posibilidad de utilizar a las caras nuevas, una situación que condiciona la planificación del equipo para el comienzo del Clausura.

Unión inhibiciones Leonardo Madelón
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