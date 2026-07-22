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El calendario de la Selección argentina tras el Mundial 2026

El representativo argentino fue subcampeón tras jugar su segunda final consecutiva y volverá a jugar en septiembre.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 20:12hs
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El calendario de la Selección argentina tras el Mundial 2026

La Selección argentina, en plena etapa de descanso tras el cierre del Mundial 2026, ya comienza a planificar lo que resta del año, con dos fechas FIFA siguientes.

La primera de ellas será entre septiembre y octubre, con plazo para disputar hasta cuatro encuentros, mientras que la última del año está programada para noviembre.

Así, el conjunto que aún conduce el entrenador Lionel Scaloni, que duda si ampliar un contrato que vence a fin de año, se podrá preparar de la mejor manera para el inicio de las próximas Eliminatorias Conmebol, en las que participará a pesar de su clasificación garantizada.

Luego de haber disputado su segunda final mundialista consecutiva, en la que cayó por 1-0 ante España en el alargue, y sin certezas sobre la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, la selección ya tiene confirmado el cronograma para los próximos meses.

Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina tras el Mundial

El representativo nacional volverá a jugar en septiembre de este año, con una fecha FIFA novedosa desde su extensión: durará 15 días, entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre.

En la ventana, el plantel argentino tendrá la posibilidad de jugar hasta cuatro partidos, en los cuales deberá buscar rival y determinar si juega como local, visitante o neutral, estrenando por primera vez desde 2022 una camiseta que no contará con parche de campeón: aunque es vigente ganador de la Copa América y la Finalissima, ya no es el defensor de la Copa del Mundo.

La instancia siguiente de fútbol de selecciones está pautada para la semana del lunes 9 al martes 17 de noviembre, en la que se pueden jugar hasta dos partidos y hay probabilidades de que se lleve a cabo la postergada Finalissima 2026, una suerte de revancha ante España tras el partido suspendido de marzo de este año, que se jugaría en la ciudad qatarí de Lusail.

Cerrado el 2026, y en un 2027 previo a la disputa de la próxima Copa América, el representativo argentino deberá disputar las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, a pesar de que cuenta con un cupo asegurado al ser organizador de un partido dentro de la misma.

Su participación en la fase previa se debe a que la Conmebol aún no determinó qué formato utilizará para el reparto de cupos, ya que la condición de anfitriones de Argentina, Uruguay y Paraguay dejaría una eliminatoria insignificante, con siete selecciones repartiéndose seis cupos de clasificación directa y uno de repechaje, en caso de ser un Mundial de 48 equipos (la confederación sudamericana reclama la participación de 64 selecciones).

Así, una de las opciones que gana peso en el ente con sede en el país paraguayo es la de realizar una eliminatoria en conjunto con algunos seleccionados europeos, con una estructura similar a la actual UEFA Nations League, en búsqueda de revitalizar el sistema eliminatorio.

Además, en 2028 se llevará a cabo una nueva Copa América planificada para coincidir en el calendario con la Eurocopa, aunque todavía no tiene sede determinada y Argentina aparece como una de las candidatas.

Selección Mundial Argentina
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