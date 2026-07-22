José Luis Ríos (41) aceptó la pena en un juicio abreviado tras admitir su participación en las intimidaciones. Ya son tres los sentenciados por el caso instruido por la fiscal María Laura Urquiza. Un cuarto implicado fue extraditado desde Uruguay y permanece en prisión preventiva.

Pedían 100.000 dólares para no "balearle la casa": tres años de prisión para el tercer condenado por la megaextorsión a un médico en Santa Fe

Un hombre de 41 años identificado como José Luis Ríos fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber intentado cometer una extorsión por 100.000 dólares contra un médico en la ciudad de Santa Fe . La pena fue ordenada por el juez Sergio Carraro, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Laura Urquiza está a cargo de las diligencias del caso y recordó que “en el marco de la misma investigación que realizamos desde el MPA, ya fueron condenados otros dos coautores” .

Se trata de Guillermo Sebastián Pucheta, a quien se le impusieron cuatro años y seis meses de prisión; y Rodolfo Eduardo Liendo, quien al igual que Ríos recibió tres años de prisión. A su vez, un cuarto hombre investigado, cuyas iniciales son W.A.R.A., transita el proceso judicial en preventiva tras haber sido extraditado desde Uruguay.

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Información clave

Urquiza afirmó que “a partir de datos personales de un hombre y su entorno familiar que les habían proveído Liendo y el coautor de iniciales W.A.R.A., Ríos y Pucheta lo amedrentaron con el fin de obtener rédito económico”. Al respecto, subrayó que “actuaron con división de roles y de acuerdo con un plan común”.

La fiscal sostuvo que “en junio del año pasado, Pucheta fue hasta la casa de la víctima y le dijo que si no le entregaba 100.000 dólares, volvería a la noche con un arma de fuego y dispararía contra el frente de la vivienda”.

En tanto, la funcionaria del MPA refirió que “durante los primeros 10 días de octubre del año pasado, los coautores le infundieron temor al hombre intimidado a través de mensajes de WhatsApp en los que daban cuenta de que conocían sus movimientos y los de sus allegados”.

Por último, Urquiza mencionó que “para demostrar el dominio que ejercían sobre el entorno de la persona a la que pretendían extorsionar, Ruiz y Pucheta además fueron a un local comercial que pertenece a familiares de la víctima”.

Responsabilidad penal

En la audiencia en la que se llevó adelante el juicio, Ríos reconoció su responsabilidad penal como coautor de una tentativa de extorsión y, junto con su abogado defensor, aceptó todos los términos del abreviado.

Por su parte, la víctima fue informada sobre lo resuelto y expresó su conformidad.