Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro en Santa Fe

Camino a los Suramericanos 2026: la jugadora santafesina Stefi Antoniazzi y Albertario realizarán una actividad sobre liderazgo y trabajo en equipo en Santa Fe

El hockey como punto de partida para hablar de liderazgo, valores y crecimiento. Las Leonas Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi encabezarán un encuentro sobre liderazgo y trabajo en equipo en Santa Fe. Este jueves 23 de julio desde las 18.30, en el Club Náutico El Quillá, se realizará Más Allá de la Cancha un encuentro junto a jugadoras de la Selección Femenina de hockey sobre césped para reflexionar sobre cómo el deporte puede ser un punto de partida para hablar de valores, liderazgo y desarrollo personal.

En el marco de la previa a los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y que tendrá a la ciudad de Santa Fe como sede del torneo de hockey sobre césped, el evento contará con la presencia de Agustina Albertario, ex jugadora de Las Leonas y medallista olímpica, y de Stefania Antoniazzi, actual integrante de la Selección Femenina de hockey sobre césped. A partir de sus trayectorias, ambas propondrán una charla abierta en la que el hockey funcionará como disparador para pensar el trabajo en equipo y el crecimiento personal, tanto dentro como fuera de la cancha.

La actividad se desarrollará el jueves 23 de julio a las 18.30 en el Club Náutico El Quillá, ubicado en Av. de Circunvalación de Santa Fe 4264. La propuesta es organizada por la Asociación Santafesina de Hockey y acompañada por el Club Náutico El Quillá, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el senador Paco Garibaldi.

Para participar del encuentro, quienes estén interesados deberán reservar su lugar completando el siguiente formulario: https://forms.gle/mRwWkjWoeJ6LJa1VA

Recorrida por las obras en el Card

En el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026 que tendrán a la ciudad de Santa Fe como sede del torneo de hockey sobre césped, entre otras disciplinas, se visitarán las obras en marcha en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en su etapa de finalización, de cara al evento internacional que albergará la capital provincial.

La recorrida contará con la presencia de dos Leonas, por un lado Agustina Albertario , medallista olímpica y ex jugadora del seleccionado nacional, y Stefanía Antoniazzi , santafesina y actual integrante de la Selección Femenina de Hockey. También participará el senador Paco Garibaldi y demás autoridades deportivas.