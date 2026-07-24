Santa Fe Rugby y CRAI vuelven a competir en el Torneo del Interior 2026 Por el Torneo del Interior A que organiza la UAR, Santa Fe Rugby jugará con Jockey de Rosario en Sauce Viejo, y CRAI se presentará en Villa María ante el hípico cordobés. 24 de julio 2026 · 11:24hs

Santa Fe Rugby recibirá a Jockey de Rosario en Sauce Viejo por el Interior A.

Este sábado 25 de julio se disputará el quinto acto del Torneo del Interior A, el certamen federal que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) y donde está en juego la Copa Banco Macro. En la fecha se jugará la segunda fecha de la ronda de revanchas, donde el único representante de la Unión Santafesina, Santa Fe Rugby Club, se presentará en condición de local. Por su parte, CRAI, jugará frente al Jockey Club de Villa María, en la provincia de Córdoba. Habrá otros cruces de alto voltaje en una competencia de mucha calidad.

El Torneo del Interior vive un sábado de alto voltaje El Torneo del Interior Copa Zurich vuelve al ruedo con una jornada que comienza a definir a los grandes candidatos. Este sábado 25 de julio, en el marco del TDI A se desarrollará la quinta y anteúltima fecha, mientras que en el TDI B se disputarán los cuartos de final y las reválidas. Santa Fe RC con Jockey Club de Rosario en Sauce Viejo será el encuentro de la fecha que será televisado por Disney+ Premium.

CRAI visitará al Jockey de Villa María por la reválida del Interior B. -TDI A – Fecha 5 – sábado 25 de julio (todos los partidos 15.30) Zona 1 Tucumán Rugby v Marista RC (Agustín Altabe – Cordobesa) GER v Mendoza RC (Damián Schneider – Rosario) Zona 2 Urú Curé v Tala RC (Juan Manuel Martínez – Cuyo) CAE v CURNE (Tomás Ninci – Cordobesa) Zona 3 Santa Fe RC v Jockey Club de Rosario (Esteban Filipanics – Cordobesa) * Universitario de Córdoba v Córdoba Athletic (Pablo Deluca – URBA) Zona 4 Old Resian v Duendes (Leandro Peker – Misiones) Jockey Club de Córdoba v La Tablada (Gastón Rogé – Mar del Plata) -TDI B – Cuartos de Final – sábado 25 de julio 15:00 – Sociedad Sportiva v IPR Sporting (Juan Moyano – Entrerriana) 15:30 – Natación y Gimnasia v Universitario de Tucumán (Valentín Ferrero – Cordobesa) 15:30 – Tucumán Lawn Tennis v Huirapuca RC (Pedro López Vildoza – Tucumán) 15:30 – Palermo Bajo v Paraná Rowing Club (Agustín Godoy – Salta) -TDI B – Reválidas – sábado 25 de julio (todos los partidos serán a las 15:30) Cardenales RC v Tigres RC (Maximiliano Busaniche – Formosa) Mar del Plata Club v Los Tordos RC (Luca Solda – URBA) Liceo RC v Universitario de San Juan (Joaquín Zapata – Santafesina) Jockey Villa María v CRAI (Juan Vega – Rosario)