Comienza la fecha 19 del Apertura José Luis Burtovoy con los punteros como protagonistas

La Perla del Oeste y Colón de San Justo defenderán la cima de la tabla este viernes por la noche en dos adelantos de la antepenúltima fecha del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy.

En la presente jornada de viernes se pondrá en marcha una nueva fecha del campeonato principal de la Liga Santafesina de Fútbol. El certamen Apertura de Primera A José Luis Burtovoy ingresa en su etapa crucial ya que nada ni nadie tiene algo asegurado. Hay tres escuadras que están en busca del título, y como quedan tres fechas por disputarse, nada puede descartatse.

El conjunto de Recreo Sur será anfitrión de Colón, y en barrio Roma, el Conquistador visitará a Newell´s. El otro elenco que está en la conversación, es Sanjustino, que visitará en barrio Guadalupe a Ciclón Racing en la jornada del sábado, que también tendrá un compromiso clásico de vecinos del barrio Sur, como es el cruce entre Ateneo Inmaculada y Náutico El Quillá.

Dos adelantos de la fecha 19 del Polaca Burtovoy

Este viernes se pone en juego una nueva jornada del fútbol grande de la Liga Santafesina: Con los juegos de los líderes se abre el telón de la decimonovena fecha del Apertura José Luis Burtovoy, donde Colón de San Justo visitará a Newell’s y La Perla recibirá a Colón. El grueso de partidos se disputará el sábado en el horario normal con atractivos encuentros con equipos que buscan terminar lo más arriba posible, y otros sumar puntos para incrementar sus promedios.

Colón de San Justo visitará a Newell´s en barrio Roma que dejará inaugurada la nueva iluminación en Mendoza al 4.000.

A partir de las 21, en barrio Roma, Newell´s recibirá a Colón de San Justo con el arbitraje de Joaquín Urbani. La prestigiosa entidad de Mendoza al 4.000, procederá a dejar inaugurada la iluminación de primer nivel que comenzará a lucir el estadio Miguel Franconieri, en lo que avisora una noche de mucha emoción y buen fútbol entre dos de los equipos históricos de nuestra liga.

A las 21, en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste, actual puntero del certamen, será anfitrión de Colón de Santa Fe. El encuentro será arbitrado por Juan Bonnin, y tendrá a los dirigidos por Andrés Formento, ir por la recuperación, tras la caída en Sanjusto ante Colón, para además conservar el primer lugar de la tabla de ubicaciones. Por su parte, el Sabalero querrá dejar atrás lo que fue la eliminación en Copa Santa Fe aunque le tocará hacerlo ante un rival que está pasando por un buen momento.

En la jornada del sábado, en el campo de deportes 8 de Enero, Sanjustino visitará a Ciclón Racing, con el arbitraje de Maximliano Moya, mientras que en el Ricardo Yossen, Sportivo Guadalupe visitará a Ciclón Norte de Cayastá con el control de Carlos Céspedes. En el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada se medirá con Náutico El Quillá con el referato de Gastón Freyre. En Colonia San José, y con el arbitraje de Ariel Correa, Universidad del Litoral con La Salle Jobson, mientras que el cruce regional entre Deportivo Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti se disputará en el Lolo Bossio con el arbitraje de Nicolás Mottier.

En Ciudadela, Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Unión con el control del árbitro Mesquida, mientras que en el predio de la ex Fiat, en Sacue Viejo, Academia Cabrera jugará con Nacional bajo el arbitraje de Lucas Muga. En el estadio Alberto Garau, Las Flores II jugará frente a Cosmos con el referato de Ángel Cristoforato, y en el Mauricio Martínez de Santo Tomé, Independiente jugará con Deportivo Santa Rosa con el seguimiento de Rubén Fernández.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo y La Perla del Oeste 43; Sanjustino 41; Sportivo Guadalupe 36, La Salle Jobson 30; Juventud Unida 28, Colón 27, Ciclón Racing 26, Cosmos y Náutico El Quillá 24, Unión y Ateneo Inmaculada 21; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera, Universidad del Litoral, Independiente y Las Flores 19; Newell´s, Nacional y Ciclón Norte 18; Nobleza 17 y Deportivo Santa Rosa 8.

Llega el capítulo 18 en el campeonato de ascenso

Este sábado se disputará la penúltima jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, la decimoctava fecha del Apertura 2026 que, en caso de darse ciertas combinaciones de resultados del 1 y el 2 de las posiciones, puede tener a su campeón: El líder del torneo, Santa Fe, será anfitrión de Arroyo Leyes, mientras que el escolta, Banco, irá a Sauce Viejo para jugar ante la Vecinal Gálvez.

Santa Fe FC, el puntero de la Primera B liguista, recibirá a Atlético Arroyo Leyes.

La fecha 18 del ascenso prevé los siguientes cruces: Belgrano de Coronda con Los Canarios, Pucará con Defensores de Alto Verde, San Cristóbal con Los Piratitas, Santa Fe FCC con Arroyo Leyes, Vecinal Gálvez con Banco Provincial, El Cadi de Rincón con Los Juveniles, Atenas con Deportivo Agua, Don Salvador con Defensores de Peñaloza, El Pozo con Floresta y Nuevo Horizonte con Loyola.

Las posiciones están de la siguiente manera: Santa Fe FC 45, Banco Provincial 41, Los Canario 38, Nuevo Horizonte 37, Pucará 36, San Cristóbal 33, Belgrano 28, El Cadi de Rincón 26, Defensores de Alto Verde 25, Atenas de Santo Tomé 23, El Pozo y Vecinal Gálvez 22, Loyola 21, Los Piratitas 18, Don Salvador 15, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Floresta 10, Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.