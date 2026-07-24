Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Mientras Talleres oficializó la incorporación de Valentín Fascendini, en Santa Fe todavía llama la atención que Unión no haya anunciado el regreso de Joaquín Mosqueira. La inhibición de FIFA influye, pero también existiría otro motivo administrativo.

La presentación oficial de Valentín Fascendini como nuevo jugador de Talleres dejó un detalle que no pasó inadvertido en el mundo Unión . Mientras el club cordobés anunció al defensor como su cuarto refuerzo del mercado, del lado rojiblanco todavía no hubo comunicación oficial sobre el regreso de Joaquín Mosqueira, quien forma parte de la negociación que permitió concretar la transferencia.

El volante ya dejó Tigre, donde se encontraba a préstamo tras ser repescado por Talleres, y desde hace varios días volvió a trabajar con el plantel de Leonardo Madelón. Incluso, integró la delegación que viajó a Buenos Aires para el debut de este viernes ante Platense, aunque no fue convocado para el partido.

La inhibición explica una parte de la historia en Unión

En un primer análisis, la falta de presentación oficial podría atribuirse a las inhibiciones que pesan sobre Unión por las deudas con Juventud Las Piedras y Sol de América, que le impiden habilitar futbolistas.

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De hecho, esa situación también afecta a las restantes incorporaciones del mercado, ya que Ignacio Malcorra, Juan de Dios Pintado, Mauro Luna Diale y Eric Ramírez tampoco podrán ser utilizados hasta que el club levante las sanciones impuestas por FIFA.

Sin embargo, en el caso de Mosqueira existiría un elemento adicional.

La deuda con Renato Cesarini, otro obstáculo para Unión con Mosqueira

Según pudo saberse, Unión aún mantiene una deuda con Renato Cesarini, institución desde la que Joaquín Mosqueira llegó en sus primeros pasos como futbolista profesional.

Esa situación sería uno de los motivos por los cuales el club todavía no oficializó su regreso, más allá de que el mediocampista ya se encuentra nuevamente bajo las órdenes de Madelón y forma parte del plantel profesional.

La dirigencia trabaja para resolver ese frente administrativo antes de realizar el anuncio formal del futbolista.

Una pieza importante para el nuevo Unión

Mosqueira es considerado una incorporación de peso para el cuerpo técnico, ya que conoce el club y puede aportar equilibrio en la mitad de la cancha en un momento en el que Unión perdió futbolistas importantes en ese sector.

Su regreso se dio como parte del acuerdo que llevó a Valentín Fascendini a Talleres, una negociación que permitió al Tatengue recuperar a un jugador que ya había dejado una buena imagen en su anterior ciclo.

A la espera de la habilitación

Por ahora, Joaquín Mosqueira deberá esperar. Si bien ya volvió a vestir los colores de Unión en los entrenamientos y acompañó a la delegación en el viaje a Buenos Aires, su presentación oficial sigue pendiente.

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La inhibición que pesa sobre el club y la necesidad de resolver la deuda con Renato Cesarini aparecen como los últimos pasos antes de que Unión pueda anunciar formalmente el regreso de uno de los futbolistas llamados a tener un rol importante en el equipo de Leonardo Madelón durante el Torneo Clausura.