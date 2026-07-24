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Medrán toca lo justo y necesario en Colón para recibir a Chaco For Ever

El entrenador sabalero recuperó a Pier Barrios, pero todo indica que sostendrá la dupla central conformada por Sebastián Olmedo y Federico Rasmussen. La única variante sería el ingreso de Gabriel Risso Patrón por el suspendido Leandro Allende.

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 12:19hs
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Medrán toca lo justo y necesario en Colón para recibir a Chaco For Ever

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con la necesidad de volver al triunfo para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional, Colón continúa con su preparación para recibir este domingo, desde las 15.30, a Chaco For Ever, en el estadio Brigadier López, por la 22ª fecha del campeonato.

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A dos días del encuentro, Ezequiel Medrán tendría prácticamente definido el equipo, donde realizaría una sola modificación obligada respecto de la formación que viene de jugar la fecha anterior.

Risso Patrón reemplazará al suspendido Allende en Colón

La variante estaría en el lateral izquierdo. Gabriel Risso Patrón ingresaría desde el arranque en lugar de Leandro Allende, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras llegar al límite de cinco tarjetas amarillas.

Más allá de esa modificación, el entrenador mantendría la estructura del equipo y apostaría por la continuidad de la base que viene sosteniendo en las últimas jornadas.

Olmedo seguiría entre los titulares en Colón

Una de las incógnitas de la semana pasaba por la recuperación de Pier Barrios, quien dejó atrás las molestias físicas que lo habían marginado de los últimos compromisos.

Sin embargo, pese a estar nuevamente a disposición, todo indica que Sebastián Olmedo conservará su lugar en la zaga central y continuará formando dupla con Federico Rasmussen, una señal de confianza del cuerpo técnico hacia el defensor paraguayo.

De todos modos, en el cuerpo técnico no descartan que Medrán pueda sorprender a último momento e incluir a Barrios entre los titulares, una decisión que recién se terminaría de definir en las horas previas al encuentro.

Franco García seguirá esperando

Otra de las alternativas que se manejó durante la semana era el posible ingreso de Franco García al equipo titular.

No obstante, el entrenador mantendría el esquema 4-4-1-1, con Darío Sarmiento desempeñándose como enlace y Alan Bonansea como única referencia ofensiva.

La decisión también responde a una cuestión táctica. Si García ingresara desde el inicio, ocuparía el sector izquierdo, su posición natural, lo que obligaría a Ignacio Lago a adelantarse para actuar como segundo delantero. Medrán, en cambio, pretende conservar el funcionamiento que encontró en las últimas presentaciones, con Lago partiendo desde la banda y Sarmiento moviéndose por detrás del atacante.

El equipo que asoma para el domingo

De no surgir imprevistos, Colón formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea.

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El partido se disputará este domingo a las 15.30 en el Brigadier López, contará con el arbitraje de Javier Delbarba y será una nueva prueba para un Colón que necesita hacerse fuerte en Santa Fe para seguir alimentando el sueño del regreso a la Liga Profesional.

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