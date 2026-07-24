Con fuertes críticas al Gobierno provincial, Amsafe rechazó la oferta salarial, anunció un paro y judicializará el conflicto

Con el 99,86% de los votos, los docentes nucleados en Amsafe rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo santafesino. El gremio confirmó su adhesión al paro nacional del 3 de agosto, anticipó nuevas jornadas de protesta durante todo el mes.

Con fuertes críticas al Gobierno, Amsafe rechazó la oferta salarial, anunció un paro y judicializará el conflicto

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso , confirmó este viernes que el 99,86% de los docentes que participaron de la consulta rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe y lanzó una dura crítica contra la administración provincial, a la que acusó de mentir sobre el alcance de los aumentos y de vaciar de contenido la discusión paritaria.

" Lo que se rechazó hoy fue la mentira del Gobierno ", afirmó Alonso al explicar que, según los cálculos del gremio, los incrementos propuestos para el segundo semestre suman un 10,1% y no el 15% que sostiene el Ejecutivo .

El dirigente también cuestionó los porcentajes difundidos por la Provincia sobre la recomposición anual. "Cuando sumamos el 10,1% con el 12,5% del primer semestre nos da 22,6%, no 46, ni 50, ni 66", remarcó.

"Vamos a terminar siendo tan pobres como ahora"

Alonso sostuvo que la propuesta salarial mantiene a docentes activos y jubilados por debajo de la línea de pobreza y aseguró que ese fue uno de los principales motivos del rechazo.

"Empezamos una discusión paritaria siendo pobres y vamos a terminar siendo tan pobres como ahora", expresó. Además, consideró que los jubilados vuelven a ser perjudicados, ya que, según afirmó, la oferta no reconoce las pérdidas acumuladas durante el primer semestre.

En ese sentido, calificó como "una vergüenza" la situación de los pasivos. Cuestionó que continúe vigente el aporte solidario, que los aumentos se liquiden con demora y que no se reconozcan ni el mínimo garantizado ni la pérdida salarial acumulada desde 2023.

Paro nacional y un mes de protestas

El rechazo de la oferta estará acompañado por un amplio plan de lucha que se extenderá durante agosto y continuará en septiembre.

Alonso confirmó que el gremio adherirá al paro nacional docente del 3 de agosto, además de participar de una jornada provincial de protesta el 30 de julio y de otra convocatoria junto a las centrales sindicales el 7 de agosto.

También anunció nuevas jornadas de lucha los días 12, 20 y 25 de agosto, enfocadas en los reclamos vinculados con las jubilaciones, la salud y la cuestión salarial.

Durante septiembre, Amsafe prevé movilizaciones, concentraciones, radios abiertas y clases públicas para reclamar que el Gobierno provincial "dé marcha atrás con estas políticas de ajuste".

Amsafé irá a la justicia

Otro de los ejes de las críticas estuvo dirigido al desarrollo de la negociación paritaria. Alonso adelantó que el sindicato realizará una presentación por "mala fe" en la discusión, e incluso confirmó que buscarán judicializar el conflicto.

"Lo que pasó el otro día fue una vergüenza", sostuvo, al cuestionar que el Gobierno difundiera públicamente la propuesta antes de la reunión formal y que ésta llegara a la mesa paritaria sin posibilidad de ser modificada.

Según explicó, el Ejecutivo entregó un acta con los salarios ya definidos y sin margen para negociar, lo que, a su entender, demuestra que la discusión estaba cerrada de antemano. También recordó que, de las últimas nueve negociaciones, siete fueron cerradas por decreto.

"La comunicación está cortada"

Consultado sobre la relación con el Gobierno provincial, Alonso aseguró que el diálogo se encuentra completamente interrumpido.

"¿Cómo no va a estar cortada la comunicación si rechazás un acta paritaria y te sacan un decreto?", cuestionó.

Además, criticó la propuesta oficial de crear una comisión para analizar los casos de docentes embarazadas y con enfermedades oncológicas en relación con el presentismo. Según dijo, el acta no garantiza el pago del adicional, sino que únicamente plantea estudiar cada situación particular.

Finalmente, el dirigente sindical sostuvo que la paritaria debe continuar, aunque reclamó un cambio de actitud por parte del Gobierno.

"El Gobierno dice que hay que dialogar y buscar consensos. Eso es lo que hacemos los docentes todos los días en las escuelas. Ahora le toca al Gobierno dialogar hasta ponerse de acuerdo", concluyó.