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Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Hungría: un despiste frenó su trabajo en la FP2

El piloto argentino perdió el control de su Alpine en la FP2 del Gran Premio de Hungría y provocó una bandera roja. En la primera sesión no giró por reglamento, ya que su lugar fue ocupado por el estonio Paul Aron.

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 13:10hs
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Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Hungría: un despiste frenó su trabajo en la FP2

Franco Colapinto vivió un viernes con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Luego de ceder su butaca durante la primera práctica libre al estonio Paul Aron, el argentino salió a pista en la FP2, pero un despiste terminó anticipando el final de su jornada en el Hungaroring.

Cuando restaban poco más de 25 minutos para el cierre de la sesión, Colapinto perdió el control de su Alpine y golpeó contra las defensas, lo que obligó a desplegar la bandera roja. Afortunadamente, el impacto no provocó daños de consideración en el auto y el piloto no sufrió consecuencias físicas.

Aron cumplió con la práctica obligatoria para rookies

La actividad comenzó con la FP1, donde Alpine decidió cumplir con el reglamento que exige ceder el auto a un piloto debutante en determinadas sesiones del campeonato.

En ese contexto, Paul Aron ocupó el lugar de Colapinto y finalizó 19°, completando 28 vueltas y quedando a 3s093 del más rápido del entrenamiento.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, terminó 14°, con un registro de 1m21s704 tras completar 29 giros.

Leclerc dominó el primer ensayo

El mejor tiempo de la primera práctica libre quedó en manos de Charles Leclerc, quien marcó 1m19s075 con su Ferrari.

Detrás del piloto monegasco finalizaron Max Verstappen, a 484 milésimas, y Lewis Hamilton, que cerró el trío de punta a poco más de medio segundo.

La sesión también estuvo interrumpida por una bandera roja luego de que Lance Stroll sufriera un inconveniente en la suspensión de su monoplaza y debiera detenerse al costado de la pista.

Alpine buscará recuperarse para la clasificación

Más allá del accidente de Colapinto, el equipo francés trabajará para dejar el auto en óptimas condiciones de cara a la actividad del sábado, cuando se dispute el tercer entrenamiento libre y la clasificación para el Gran Premio de Hungría.

El argentino intentará dejar atrás el incidente y enfocarse en una clasificación que será clave en un circuito donde las posibilidades de sobrepaso suelen ser muy reducidas y una buena posición de largada puede marcar el rumbo del fin de semana.

Colapinto Hungría Alpine
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