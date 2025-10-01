Después de recorrer España presentando su último álbum, Dano anuncia su gira por Latinoamérica para llevar su disco Nuevos Trapos a escenarios de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Acompañado por DJ Swet, el artista reafirma con este tour su propuesta libre y sin fronteras, consolidándose como uno de los nombres clave del panorama musical hispano.
Dano llega a Tribus en el marco de la gira "Nuevos Trapos Latam Tour"
Dano se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 30 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
1 de octubre 2025 · 11:27hs
Nuevos Trapos es el reflejo de su evolución artística y personal, un disco que captura la esencia de un creador sin fronteras, siempre en búsqueda de nuevas formas de contar, sentir y escuchar.