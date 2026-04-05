Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

El vicepresidente de Unión, Miguel Del Sel, dejó una frase fuerte sobre el presente de Colón y hasta marcó qué aspecto debería mejorar

En medio de una charla distendida, pero con definiciones que no pasaron desapercibidas, el vicepresidente de Unión, Miguel Del Sel , dejó su mirada sobre Colón y su lugar en el fútbol argentino, lo que generó rápidamente ruido en las últimas horas. Sobre todo, por el folclore.

Durante una entrevista en el programa Solo Fútbol Stream, donde coincidió con un referente sabalero como Esteban Fuertes, el dirigente fue claro al referirse al eterno rival: “El otro día me preguntaban qué pensaba de Colón y dije que tenía que estar en Primera. Es la verdad, por la ciudad”.

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La frase no solo marcó una postura, sino que también abrió el juego a una comparación. En ese sentido, Del Sel fue más allá y deslizó qué, a su entender, le está faltando al club rojinegro: “Colón tiene que tratar de copiar a Unión, que tiene más vida social, que es lo que le está faltando y ojalá que lo pueda hacer”.

Sus declaraciones generaron repercusión, no solo por venir de un dirigente tatengue, sino también por el contexto y el escenario en el que fueron dichas, con un ídolo de Colón presente como el Bichi.

La mirada de Miguel Del Sel en Unión sobre Colón