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Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

El vicepresidente de Unión, Miguel Del Sel, dejó una frase fuerte sobre el presente de Colón y hasta marcó qué aspecto debería mejorar

Ovación

Por Ovación

5 de abril 2026 · 18:51hs
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

En medio de una charla distendida, pero con definiciones que no pasaron desapercibidas, el vicepresidente de Unión, Miguel Del Sel, dejó su mirada sobre Colón y su lugar en el fútbol argentino, lo que generó rápidamente ruido en las últimas horas. Sobre todo, por el folclore.

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Durante una entrevista en el programa Solo Fútbol Stream, donde coincidió con un referente sabalero como Esteban Fuertes, el dirigente fue claro al referirse al eterno rival: “El otro día me preguntaban qué pensaba de Colón y dije que tenía que estar en Primera. Es la verdad, por la ciudad”.

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La frase no solo marcó una postura, sino que también abrió el juego a una comparación. En ese sentido, Del Sel fue más allá y deslizó qué, a su entender, le está faltando al club rojinegro: “Colón tiene que tratar de copiar a Unión, que tiene más vida social, que es lo que le está faltando y ojalá que lo pueda hacer”.

Sus declaraciones generaron repercusión, no solo por venir de un dirigente tatengue, sino también por el contexto y el escenario en el que fueron dichas, con un ídolo de Colón presente como el Bichi.

La mirada de Miguel Del Sel en Unión sobre Colón

Colón Miguel Del Sel Unión
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