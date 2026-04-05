Santa Fe, bajo alerta naranja por tormentas severas en el arranque de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas y viento fuerte entre la noche de este domingo y todo el lunes, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Santa Fe y alrededores comienza una nueva semana con lluvias fuertes y una máxima de tan solo 17ºC grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para la noche del domingo y durante toda la jornada del lunes.

Según el SMN, este fin de semana largo terminará con alerta naranja por tormentas fuertes y severas que durarían toda la noche y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

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El lunes arranca la semana manteniendo el alerta de la noche anterior, pero aumentando su intensidad de amarillo a naranja. Así se pronostican tormentas durante toda la jornada y ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

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Martes, sin alertas

El martes, ya sin alertas, continuarían las lluvias con la presencia de fuertes ráfagas pero la máxima treparía un poco, alcanzando los 23ºc y con una mínima de 16ºc.

Según el SMN recién el miércoles volvería a aparecer el sol en el cielo santafesino, aunque con una importante presencia de nubosidad y con temperaturas similares a la de la jornada anterior.

Para el jueves se prevé una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 24ºC y una mínima de 14ºC. Finalmente, el viernes subirá un poco la temperatura y asomará más el sol: máxima de 25ºC y mínima de 17ºC.