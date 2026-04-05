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Santa Fe, bajo alerta naranja por tormentas severas en el arranque de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas y viento fuerte entre la noche de este domingo y todo el lunes, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

5 de abril 2026 · 18:29hs
Santa Fe

Santa Fe, bajo alerta naranja por tormentas severas en el arranque de semana.

Santa Fe y alrededores comienza una nueva semana con lluvias fuertes y una máxima de tan solo 17ºC grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para la noche del domingo y durante toda la jornada del lunes.

Según el SMN, este fin de semana largo terminará con alerta naranja por tormentas fuertes y severas que durarían toda la noche y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

El lunes arranca la semana manteniendo el alerta de la noche anterior, pero aumentando su intensidad de amarillo a naranja. Así se pronostican tormentas durante toda la jornada y ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

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Martes, sin alertas

El martes, ya sin alertas, continuarían las lluvias con la presencia de fuertes ráfagas pero la máxima treparía un poco, alcanzando los 23ºc y con una mínima de 16ºc.

Según el SMN recién el miércoles volvería a aparecer el sol en el cielo santafesino, aunque con una importante presencia de nubosidad y con temperaturas similares a la de la jornada anterior.

Para el jueves se prevé una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 24ºC y una mínima de 14ºC. Finalmente, el viernes subirá un poco la temperatura y asomará más el sol: máxima de 25ºC y mínima de 17ºC.

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