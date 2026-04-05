Colón encara una campaña calcada a las últimas dos, pero con una sensación distinta

Con 14 puntos en siete fechas, Colón lidera la Zona A de la Primera Nacional, siendo un espejo a las dos años anteriores. ¡Mirá!

Colón arrancó la Primera Nacional con paso firme y, tras siete fechas, no solo mira a todos desde arriba en la Zona A, sino que también enciende una ilusión que crece partido a partido. Con 14 puntos , producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota, el equipo muestra ya una regularidad.

Colón y otro inicio de espejo

De hecho, hay un dato que llama poderosamente la atención: este inicio es prácticamente un espejo de las últimas dos temporadas. En 2024, también con siete partidos jugados, el Sabalero sumaba 15 puntos, mientras que en 2025 acumulaba 14, exactamente los mismos que ahora en 2026.

• LEER MÁS: El Brigadier López, la gran fortaleza de un Colón que se ilusiona

Los números son casi calcados: misma cantidad de triunfos, apenas variaciones mínimas en empates y derrotas, y una diferencia de gol siempre positiva. Lo único, el desenlace siempre terminó siendo negativo, por lo que se cruza los dedos para que la cosa sea diferente ahora. Si bien con Iván Delfino en 2024 parecía que el Sabalero iba a ganar el torneo caminando, todo se desplomó después. Mientras que con Ariel Pereyra la cosa fue parecida, pero había dudas por su inexperiencia.

• LEER MÁS: Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Ahora con Ezequiel Medrán al mando, el equipo transmite otra energía. Más orden, más solidez y una sensación de control que no siempre estuvo en los ciclos anteriores. Incluso en los detalles, como los 10 goles a favor y apenas cinco en contra, se empieza a ver una estructura más equilibrada.

image Colón encara una campaña espejo a las últimas dos. Foto: @MarianoDiMaggio

Colón ya demostró en años anteriores que puede comenzar bien. El desafío ahora es sostenerlo. Porque si logra darle continuidad a este presente, la ilusión dejará de ser solo una repetición para convertirse, finalmente, en realidad.