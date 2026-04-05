Huracán goleó de visitante a Gimnasia (LP) y se mete en la lucha de playoffs

Huracán superó de visitante a Gimnasia (LP) 3-0 por la fecha 13 de la zona B del Apertura y se mete en la conversación por estar en los playoffs

Huracán venció con contundencia por 3-0 a Gimnasia (LP) por la fecha 13 de la zona B del Apertura y dio un paso clave en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El equipo de Parque Patricios fue eficaz en los momentos justos y supo capitalizar sus oportunidades para marcar la diferencia en un partido que, en el desarrollo, fue más parejo de lo que indica el resultado.

El primer golpe llegó a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Campo abrió el marcador. Ya en el complemento, Lucas Blondel amplió la ventaja a los 20 minutos, y sobre el cierre, a los 38, Jordy Caicedo selló el 3-0 definitivo.

En cuanto a las estadísticas, Huracán tuvo una leve superioridad en la posesión (51% contra 49%), aunque llamó la atención la cantidad de remates: Gimnasia registró 25 tiros al arco frente a 10 del Globo, evidenciando la gran eficacia del conjunto local. No hubo expulsados durante el encuentro.

Con este resultado, Huracán se ubica en el 8° puesto del Grupo B, metiéndose momentáneamente en zona de clasificación, mientras que Gimnasia quedó en la 11° posición.

En la próxima fecha, el Globo recibirá a Rosario Central el domingo 12 de abril a las 17:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Por su parte, Gimnasia visitará a Sarmiento de Junín el lunes 13 a las 16:30 en el estadio Eva Perón.

En un duelo clave por la clasificación, Huracán fue más efectivo y construyó una victoria contundente que lo deposita entre los mejores ocho de su zona.

El resumen de Gimnasia (LP) y Huracán