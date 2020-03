El dramático testimonio de Fede Bal: confirmó que tiene cáncer

Tras suspender días atrás una función de Mentiras inteligentes , la obra que protagoniza junto a Arnaldo André, Nora Cárpena y Micaela Vázquez en Mar del Plata, Federico Bal cerró luego sus redes sociales. Hoy, en tanto, dio detalles sobre la enfermedad que padece: el actor confirmó a través de un video en su cuenta de Instagram que sufre de cáncer intestinal .

"¿Cómo están? Quería contarles un poco lo que estoy viviendo en estos días. Me están escribiendo muchos amigos preocupados, el periodismo y hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes del otro lado algunas cosas", cuenta el hijo de Carmen Barbieri y santiago Bal en el inicio de su video. "Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopía y una endoscopía que salió mal... Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia de eso. Después hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios más que dieron bien. Por eso el jueves tuve que faltar al teatro, a la obra Mentiras inteligentes , y el viernes decidí ir, porque el resultado no estaba. El sábado llegó el resultado y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras de las que me estoy haciendo amigo en estos últimos días".

Su dramático relato, que dura cerca de siete minutos, continúa de esta manera: "Soy joven, tengo 30 años, cada vez hay más casos en gente joven, me contó el doctor. Estoy asimilándolo, me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad... Siempre fui un tipo fuerte pero estoy viviendo un momento en el que necesito rodearme solo de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia".

Luego, el actor comenta en el video los pasos a seguir: "Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación, así que va a ser un año de resguardo, de desaparecer de la tele y del teatro. Tengo una gira programada (con Mentiras inteligentes ) que se verá de programarla para más adelante. Mis compañeros y mi productor me esperan, pero entiendan que esto lo comunico porque no para de sonar el teléfono, que no especulen con otra cosa. Esto es lo que tengo, es cáncer, se puede tratar... También lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a las generaciones jóvenes. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Es muy importante hacerse un estudio a tiempo".

"El estudio que me hice, empujado por una persona que quiero mucho, y por mi familia, salva si tenés los resultados tempranos... Si esto se agarraba con un tiempo más el resultado iba a ser distinto. Es muy importante sacarte sangre, hacerte análisis completos, ahí es cuando los médicos pueden trabajar. Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá está la vida demostrándome que no. Estoy con mucha fuerza, esperanza, no le tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, a nada. Siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca y después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Es lo que creo. Que la prensa entienda que voy a aislarme un tiempo; no me estaba haciendo bien la vida que llevaba, la cantidad de programas que veía, lo activo que era en mis redes sociales. Hoy sufro una sensibilidad extrema... Cuando tenga la fuerza necesaria y las ganas les prometo que voy a hablar, les agradezco la preocupación... Solo queda que me acompañen, como lo hicieron siempre. No se preocupen de más, yo me voy a ocupar de mí. Confío en la medicina y en poco tiempo voy a estar bien", concluye Federico Bal su valiente relato.