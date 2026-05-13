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Unión cambia el chip y se enfoca en su último gran objetivo del semestre

El plantel de Unión, tras la eliminación en Copa Argentina, trabaja en Casa Unión, de cara al duelo ante Independiente por Copa Argentina.

13 de mayo 2026 · 11:48hs
Unión cambia el chip y se enfoca en su último gran objetivo del semestre

Prensa Unión

La eliminación frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi obligó a Unión a dar vuelta la página de manera inmediata. Sin demasiado margen para detenerse en el golpe sufrido en Córdoba, el plantel rojiblanco emprendió este miércoles el regreso a Santa Fe con la mira puesta en lo que viene.

LEER MÁS: Qué será del futuro de Madelón en Unión tras la eliminación en el Apertura

En Córdoba, después del desayuno en el hotel de concentración, la delegación partió rumbo a la capital santafesina, donde el cronograma continuará con almuerzo, descanso y una nueva práctica programada para las 18 en el predio Casasol.

La Copa Argentina, el último desafío antes del descanso para Unión

Con el Torneo Apertura ya terminado para Unión tras la derrota 2-0 ante Belgrano, toda la energía del plantel estará enfocada ahora en la Copa Argentina.

El equipo de Leonardo Madelón aguarda por la confirmación oficial de la fecha para enfrentar a Independiente, en un cruce que asoma como el último compromiso de esta primera parte de la temporada antes del inicio de las vacaciones.

La intención del cuerpo técnico es sostener el ritmo de competencia y tratar de cerrar el semestre con una respuesta positiva luego del duro golpe sufrido en Córdoba.

Un semestre intenso para Unión

Después de conseguir la clasificación a los playoffs casi sobre el cierre de la fase regular, el equipo sorprendió eliminando a Independiente Rivadavia en Mendoza, aunque no pudo repetir en Alberdi.

LEER MÁS: La racha positiva que Unión cortó en la derrota frente a Belgrano

Ahora el foco estará puesto exclusivamente en el duelo copero ante Independiente (31 de mayo o 7 de junio), que podría transformarse en una oportunidad importante para terminar el semestre con otra imagen y mantenerse en carrera en un torneo que entrega clasificación internacional.

Mientras tanto, también empieza a crecer la expectativa alrededor del futuro de Leonardo Madelón, quien dejó abierta la puerta a una pausa tras la eliminación ante Belgrano. Sin embargo, por ahora, el plantel sigue trabajando con normalidad y con un objetivo inmediato por delante.

Unión Copa Argentina Independiente
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