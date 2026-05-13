La enfermedad volvió a quedar en el centro de la escena tras la muerte de tres pasajeros en un crucero que partió desde el sur argentino. En Santa Fe, donde el hantavirus es endémico, los casos crecieron en los últimos años y los sistemas sanitarios mantienen una vigilancia activa ante posibles contagios.

Hantavirus en Santa Fe: qué pasó durante el peor brote de la provinca y qué puede ocurrir tras el caso del crucero

El hantavirus volvió a instalarse en el centro de la preocupación sanitaria tras el dramático episodio ocurrido en un crucero que partió desde el sur argentino y en el que murieron tres pasajeros mientras decenas de personas permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

El brote encendió nuevamente las alarmas en todo el país y reavivó el recuerdo del peor antecedente registrado en Argentina: el ocurrido entre 2018 y 2019 en Epuyén, Chubut .

Aquel episodio fue considerado el brote más grave de hantavirus registrado en el país. Hubo 34 casos confirmados y 11 muertes, en un contexto inédito marcado por contagios entre personas, una situación extremadamente poco frecuente y vinculada a la cepa Andes, característica de la Patagonia.

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Preocupación

Ahora, la preocupación volvió a crecer luego de que un crucero que había zarpado desde Ushuaia registrara varios casos compatibles con la enfermedad durante una travesía por el Atlántico. Entre los afectados hubo pasajeros que comenzaron con fiebre alta, dolores musculares y cuadros respiratorios severos en altamar. Este miércoles se confirmó además que una turista francesa permanece internada en estado delicado.

En Santa Fe nunca se registró un brote de semejante magnitud ni una cadena sostenida de contagios interhumanos. Sin embargo, la provincia mantiene desde hace años una circulación sostenida de casos, motivo por el cual el hantavirus es considerado una enfermedad endémica en la región.

Los informes epidemiológicos provinciales muestran que durante 2024 y 2025 se registró un incremento de diagnósticos confirmados, especialmente en departamentos del centro y sur santafesino. Esa situación obligó a reforzar los mecanismos de vigilancia y detección temprana en hospitales y centros de salud.

¿Qué es el el hantavirus?

Según el último informe epidemiológico oficial, el hantavirus es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus y la transmisión hacia los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en heces, saliva u orina de roedores silvestres infectados.

La enfermedad puede manifestarse inicialmente con fiebre, dolores musculares, malestar general y síntomas gastrointestinales, aunque en los cuadros más severos deriva en compromiso respiratorio y cardiovascular. Las autoridades sanitarias advierten además que la letalidad continúa siendo elevada.

En Santa Fe, durante 2024 se notificaron 508 casos sospechosos, de los cuales nueve fueron confirmados. Ocho de esos pacientes requirieron internación. La mayoría de los contagios se registró en Rosario, aunque también hubo casos en San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo.

Durante 2025 la cifra volvió a crecer. Se notificaron 514 casos sospechosos y se confirmaron 13 infecciones. En ese período, 11 pacientes debieron ser hospitalizados. Rosario y La Capital encabezaron la lista de departamentos con mayor cantidad de casos, aunque también hubo diagnósticos en Belgrano, Garay, Vera, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo.

Hasta mediados de mayo de 2026 no se confirmaron casos en la provincia, aunque sí se registraron 250 notificaciones sospechosas que permanecieron bajo análisis epidemiológico.

Transmisión entre humanos

Uno de los puntos que más inquietud genera tras lo ocurrido en el crucero es la posibilidad de transmisión entre humanos. En Argentina, esa característica está asociada exclusivamente a determinados genotipos del virus Andes, predominantes en el sur del país.

El propio informe sanitario santafesino advierte que la posibilidad de contagio interpersonal “refuerza la necesidad de una vigilancia epidemiológica robusta y sensible”, especialmente en personas que hayan estado en zonas de circulación viral o que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados.

Los especialistas recuerdan que no existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, por lo que la detección precoz resulta clave para mejorar las posibilidades de recuperación.

Las recomendaciones sanitarias siguen apuntando a evitar el contacto con roedores y sus secreciones, especialmente en galpones cerrados, terrenos con maleza alta, basurales o espacios rurales abandonados. También se insiste en ventilar ambientes cerrados antes de ingresar y extremar cuidados durante actividades al aire libre.

Mientras continúa la investigación internacional sobre el brote detectado en el crucero, en Santa Fe los sistemas de salud públicos y privados mantienen la vigilancia activa ante una enfermedad que, aunque silenciosa, sigue presente en gran parte del territorio argentino.