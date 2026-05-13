¿Chicana? La publicación de Colón tras la eliminación de Unión en Córdoba

Colón volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar un mensaje con fuerte tono de clásico luego de la caída tatengue en Córdoba.

La eliminación de Unión en los cuartos de final del Torneo Apertura no pasó inadvertida en la vereda de enfrente. Apenas consumada la derrota del equipo de Leonardo Madelón frente a Belgrano por 2-0 en el Gigante de Alberdi, desde las redes oficiales de Colón apareció una publicación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de ambos clubes.

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En la cuenta oficial de X, el Sabalero publicó una imagen de jugadores del actual plantel festejando un gol, acompañada por una frase breve, pero cargada de intención: “Somos Colón de Santa Fe”.

Un mensaje que no pasó desapercibido en Unión

La publicación apareció pocos minutos después de la eliminación rojiblanca y fue interpretada inmediatamente como una chicana directa hacia Unión, en medio de la histórica rivalidad que atraviesa a la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2054358263253070250&partner=&hide_thread=false Somos Colón

de Santa Fe pic.twitter.com/f6ALYMkjF9 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 13, 2026

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde los hinchas sabaleros celebraron el mensaje mientras que desde el lado tatengue aparecieron cuestionamientos por la oportunidad elegida para realizar la publicación.

El saludo a Paolo Goltz y otro guiño de Colón

La secuencia continuó poco después con otro posteo de la cuenta oficial rojinegra, esta vez dedicado a Paolo Goltz, integrante del plantel campeón de la Copa de la Liga 2021.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2054377314612314250&partner=&hide_thread=false ¡Hoy está de festejo uno de nuestros campeones!



FELIZ CUMPLE PAOLO ♥ pic.twitter.com/kBKlYS4Nh0 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 13, 2026

“¡Hoy está de festejo uno de nuestros campeones! FELIZ CUMPLE PAOLO ♥”, escribió Colón junto a una imagen del exdefensor.

Más allá de tratarse de un saludo institucional, muchos hinchas también lo interpretaron como otra manera de reforzar el recuerdo del título obtenido en 2021, uno de los hitos más importantes de la historia sabalera.

Un antecedente que se repite

No es la primera vez que desde Colón aparece una publicación de este tipo tras una frustración deportiva de Unión.

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En una eliminación anterior del Tatengue, durante la gestión dirigencial pasada, el club también había utilizado sus redes para realizar un posteo similar, en aquel caso acompañado por una imagen del plantel campeón de 2021.

Así, una vez más, el clásico santafesino se trasladó del campo de juego a las redes sociales, donde cualquier detalle alcanza para alimentar la rivalidad entre Colón y Unión.