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Franco Balbi, de Unión a héroe de Argentino: "Este grupo demostró que siempre hay una vida más"

El ex-Unión fue determinante en la serie ante Atenas y celebró la permanencia en la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 18:49hs
Franco Balbi, de Unión a héroe de Argentino: Este grupo demostró que siempre hay una vida más

El base santafesino regresó a Argentino de Junín en un momento crítico y terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la serie por la permanencia. Tras asegurar la continuidad en la Liga Nacional, Franco Balbi destacó el sacrificio del grupo, el valor humano del plantel y el fuerte vínculo emocional que lo une al club juninense.

Argentino resistió y logró quedarse en la Liga

Argentino de Junín consiguió el objetivo más importante de la temporada al superar a Atenas en la serie por la permanencia y asegurar su continuidad en la máxima categoría del básquet argentino.

El Turco atravesó un año muy complicado, marcado por la presión y la lucha constante por evitar el descenso. Sin embargo, en los momentos decisivos apareció la experiencia de jugadores como Franco Balbi, quien regresó al club para aportar liderazgo y conducción dentro de la cancha.

El exjugador de Unión fue uno de los pilares del equipo dirigido por Adrián Capelli y terminó siendo determinante para sostener al equipo en los partidos más calientes de la serie.

“Volví para ayudar”

Tras concretarse la permanencia, Balbi dejó en claro que su regreso a Argentino tuvo una fuerte carga afectiva y humana.

“Volví para ayudar. Tanto Adrián como la dirigencia se merecían esto. Los chicos la pasaron mal durante todo el año y aun así tuvimos una oportunidad más para intentar evitar el descenso”, expresó el base.

Además, valoró la dificultad de enfrentar a un rival histórico como Atenas, que peleó hasta el final la serie por mantenerse en la elite.

“Nos tocó un grande de la categoría, un equipo que hizo una gran serie y luchó hasta el final”, remarcó.

La fortaleza mental como bandera

Uno de los aspectos que Balbi más destacó fue la capacidad del equipo para mantenerse competitivo incluso en los momentos más complejos de la temporada.

“Nunca bajamos los brazos. No nos fuimos nunca de partido y eso es muy valioso. Creo que hicimos muy bien las cosas durante toda la serie y por eso pudimos quedarnos con la permanencia”, sostuvo.

El experimentado armador fue una voz de referencia dentro del vestuario y terminó transformándose en una pieza decisiva para sostener anímicamente a un plantel golpeado por el contexto deportivo.

Un regreso cargado de emoción

Balbi también habló desde lo sentimental sobre su vuelta a Argentino y reconoció lo importante que fue el club para su carrera profesional.

“Vine por mi familia y mis amigos. Fue una decisión más de corazón que de otra cosa. Argentino me dio la posibilidad de reinsertarme en La Liga y de convertirme en el jugador que soy hoy. Esto también es una forma de agradecimiento”, afirmó.

Y cerró con una frase que resumió el espíritu del equipo durante toda la definición:

“Este grupo demostró que siempre hay una chance más, una vida más. Argentino es eso”.

Franco Balbi Unión Argentino
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