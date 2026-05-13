Sorpresa en Santa Fe por nuevos recortes a la ciencia en medio de la marcha universitaria: "Estamos absolutamente perplejos"

El titular del Conicet Santa Fe, Rubén Spies, cuestionó la nueva reducción de partidas anunciada por el Gobierno nacional. Advirtió que el ajuste afectará principalmente las becas de formación y los gastos de funcionamiento del sistema científico.

Nuevos recortes para la ciencia en Santa Fe a horas de la marcha universitaria: "Estamos absolutamente perplejos por esto."

A pocas horas de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada en Santa Fe, el sistema científico nacional volvió a quedar en el centro de la discusión tras el anuncio de nuevos recortes presupuestarios para el Conicet .

El director del Conicet Santa Fe, Rubén Spies , expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional y aseguró que el impacto del ajuste compromete directamente el futuro de la ciencia y la formación de profesionales en áreas estratégicas.

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“La ciudadanía argentina no está dispuesta a negociar con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y la soberanía de la nación”, sostuvo el referente científico al analizar el contexto en el que se produjo la nueva Marcha Federal Universitaria.

Spies recordó además que la movilización realizada este martes tuvo como eje el reclamo por el cumplimiento de dos leyes nacionales vinculadas al financiamiento educativo y científico.

“La marcha federal estaba pidiendo por el cumplimiento de dos leyes vigentes: la Ley de Financiamiento del Sistema Universitario y la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que el Ejecutivo decide no cumplir”, afirmó en declaraciones a Telefé Noticias.

Recortes millonarios

Según explicó el titular del Conicet Santa Fe, el nuevo ajuste fue oficializado mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía.

“Nos desayunamos con una decisión unilateral que asesta un golpe durísimo no solamente a la ciencia y la tecnología, sino también a educación, salud y vialidad. Son recortes inauditos, de una gravedad inusitada. Honestamente estamos absolutamente perplejos por esto”, señaló.

Las principales definiciones del duro documento leído en la marcha Universitaria en Santa Fe

De acuerdo a los datos brindados por Spies, el organismo dejará de recibir unos 3.200 millones de pesos que ya estaban contemplados en el presupuesto 2026.

El mayor impacto recaerá sobre las becas de formación científica. “Dos mil millones de pesos se recortan en becas para profesionales en temas estratégicos. Estamos quemando las semillas de lo que podría ser una gran cosecha el día de mañana”, advirtió.

Además, indicó que los otros 1.200 millones de pesos corresponden a gastos de funcionamiento, lo que afectará la compra de insumos y el sostenimiento cotidiano de las actividades científicas.

“No va a haber dinero para compra de insumos, computación y funcionamiento transversal en casi todas las áreas”, explicó.

El impacto sobre la formación científica

Spies insistió en que el principal daño del ajuste se verá en la formación de recursos humanos dentro del sistema científico argentino.

“Principalmente afecta a los becarios, que son el futuro de nuestro país”, sostuvo.

Las declaraciones del titular del Conicet Santa Fe se producen apenas horas después de la masiva movilización universitaria que recorrió las calles de la capital provincial bajo la consigna “La universidad no se apaga”, en defensa de la educación pública, la ciencia y el financiamiento del sistema universitario nacional.