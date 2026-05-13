La Reserva de Colón se anotó una de sus mejores victorias en la Copa Proyección al derrotar este miércoles a Independiente Rivadavia por 2-1 en Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona B.
La Reserva de Colón sorprendió en Mendoza y venció a Independiente Rivadavia
Colón ganó 2-1 por la fecha 13 de la Zona B de la Copa Proyección. Jeremías Lastra e Iván Barbona marcaron para el equipo santafesino, que logró una victoria importante fuera de casa.
Por Ovación
El conjunto rojinegro mostró eficacia y personalidad para quedarse con tres puntos valiosos en condición de visitante, frente a un rival que llegaba apenas un escalón por encima en la tabla de posiciones.
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Con este resultado, el Sabalero alcanzó las 11 unidades y quedó en el puesto 14 de la zona, mientras que la Lepra mendocina se mantiene con 12 puntos.
Un Colón práctico y efectivo
El equipo santafesino golpeó en momentos importantes del partido y construyó la diferencia gracias a los goles de Jeremías Lastra e Iván Barbona, dos de los puntos altos de la tarde mendocina.
Independiente Rivadavia logró descontar a través de Giménez y fue en busca del empate en el tramo final, aunque Colón resistió con orden y terminó celebrando una victoria que sirve para cortar la irregularidad mostrada en buena parte del campeonato.
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Más allá de que sigue lejos de los puestos de clasificación —Newell’s, último en ingresar hoy a cuartos de final, suma 26 puntos—, el triunfo aparece como un impulso importante para un equipo que intenta terminar el torneo mostrando una mejor imagen.
Las formaciones
Independiente Rivadavia: Bravo; Franco, Cena, Suárez y Salvo; Ortiz, Arias, Ibález y Ganduglia; Sábato y Domínguez.
Colón: Piaggio; Gómez, Ravano, Lastra y Campagnaro; Páez, Barria, Barbona e Ingravidi; Córdoba y Buossi.
La terna arbitral
El encuentro fue dirigido por Joaquín García Casas, acompañado por Marcos Pueyo y Santiago Araujo como asistentes, mientras que Ariadna Palacios se desempeñó como cuarta árbitra.