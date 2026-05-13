La Reserva de Colón sorprendió en Mendoza y venció a Independiente Rivadavia

Colón ganó 2-1 por la fecha 13 de la Zona B de la Copa Proyección. Jeremías Lastra e Iván Barbona marcaron para el equipo santafesino, que logró una victoria importante fuera de casa.

La Reserva de Colón se anotó una de sus mejores victorias en la Copa Proyección al derrotar este miércoles a Independiente Rivadavia por 2-1 en Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona B.

El conjunto rojinegro mostró eficacia y personalidad para quedarse con tres puntos valiosos en condición de visitante, frente a un rival que llegaba apenas un escalón por encima en la tabla de posiciones.

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Con este resultado, el Sabalero alcanzó las 11 unidades y quedó en el puesto 14 de la zona, mientras que la Lepra mendocina se mantiene con 12 puntos.

Un Colón práctico y efectivo

El equipo santafesino golpeó en momentos importantes del partido y construyó la diferencia gracias a los goles de Jeremías Lastra e Iván Barbona, dos de los puntos altos de la tarde mendocina.

Independiente Rivadavia logró descontar a través de Giménez y fue en busca del empate en el tramo final, aunque Colón resistió con orden y terminó celebrando una victoria que sirve para cortar la irregularidad mostrada en buena parte del campeonato.

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Más allá de que sigue lejos de los puestos de clasificación —Newell’s, último en ingresar hoy a cuartos de final, suma 26 puntos—, el triunfo aparece como un impulso importante para un equipo que intenta terminar el torneo mostrando una mejor imagen.

Las formaciones

Independiente Rivadavia: Bravo; Franco, Cena, Suárez y Salvo; Ortiz, Arias, Ibález y Ganduglia; Sábato y Domínguez.

Colón: Piaggio; Gómez, Ravano, Lastra y Campagnaro; Páez, Barria, Barbona e Ingravidi; Córdoba y Buossi.

La terna arbitral

El encuentro fue dirigido por Joaquín García Casas, acompañado por Marcos Pueyo y Santiago Araujo como asistentes, mientras que Ariadna Palacios se desempeñó como cuarta árbitra.