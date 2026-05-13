Inter campeón: Lautaro Martínez volvió a ser decisivo en Italia

Lautaro Martínez marcó en la final ante Lazio y el Inter se consagró campeón de la Copa Italia tras imponerse por 2-0 en Roma.

El Inter de Milán sumó una nueva estrella en el fútbol italiano y otra vez tuvo a Lautaro Martínez como protagonista central. El equipo dirigido por Cristian Chivu derrotó 2-0 a Lazio en el estadio Olímpico de Roma y levantó la Copa Italia, con un gol del delantero argentino, que sigue agrandando su historia en el club.

El conjunto “Nerazzurro” encaminó rápidamente la final. A los 15 minutos, Maruši intentó despejar un centro, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco para establecer el 1-0 parcial. Desde entonces, el Inter manejó mejor los tiempos del partido y aprovechó cada error de su rival.

Antes del cierre de la primera etapa apareció Lautaro Martínez. Tras una recuperación de Dumfries y una asistencia precisa, el atacante argentino quedó cara a cara con el arquero y definió con tranquilidad para marcar el segundo tanto del encuentro. Fue otro grito importante para el capitán del Inter, que continúa siendo determinante en los partidos decisivos.

Con esta conquista, el “Toro” alcanzó su noveno título con la camiseta del Inter. En su palmarés ya acumula tres Serie A, dos Copas Italia y tres Supercopas italianas, consolidándose como uno de los futbolistas argentinos más exitosos de la actualidad en Europa.

La vigencia de Lautaro Martínez en Inter

Además, Lautaro volvió a demostrar su vigencia ofensiva. Pese a algunos problemas físicos que lo complicaron durante la temporada, llegó a los 20 goles por quinta campaña consecutiva, una cifra que ratifica su enorme regularidad y que entusiasma a Lionel Scaloni de cara al Mundial.

El camino hacia la consagración no fue sencillo para el Inter. En semifinales dejó en el camino al Como tras igualar sin goles en la ida y revertir una serie muy complicada con un triunfo 3-2 en la revancha. Lazio, por su parte, había accedido a la final después de eliminar a Atalanta en una dramática definición por penales tras un global 3-3.

Sin embargo, en la gran final el conjunto romano nunca logró hacer pie y terminó viendo cómo el Inter volvía a festejar, otra vez con Lautaro Martínez como bandera.