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"Unión defiende la esencia del fútbol y el destino nos dio el premio que merecíamos"

El presidente de Unión habló luego de la clasificación a los octavos de final y salió con los tapones de punta contra Diego Milito

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 12:54hs
El presidente de Unión Luis Spahn destacó el presente del equipo.

José Busiemi

El presidente de Unión Luis Spahn destacó el presente del equipo.

Este 5 de mayo, el IPEI festejó los 40 años en un acto que se llevó a cabo en el gimnasio Ángel Malvicino y en el cual estuvo presente el máximo dirigente rojiblanco Luis Spahn. Luego del acto, el presidente de Unión dialogó con la prensa de distintos temas y se mostró satisfecho por la clasificación del equipo a octavos de final y además salió a criticar duramente al presidente de Racing Diego Milito.

El análisis de Luis Spahn

"Nuestra institución para todos los unionistas es un motivo de orgullo y los cumpleaños significan ciclos que se van sumando y evoluciones. En estos años de gestión pudimos darle una estructura inmobiliaria importante a la institución en cuanto a seguridad, comodidad y tecnología. Y estamos festejando este hecho y el gusto de pertenecer a esta institución", comenzó diciendo.

"Nosotros como directivos debemos interpretar el deseo de los socios y en segundo lugar respetar la historia del club, el club evolucionó en todos los aspectos. Y para todos los docentes, directivos y no docentes, representa un mimo que exista una demanda superior a la cantidad de pupitres que tenemos disponibles. Muchos padres quieren que sus hijos se desarrollen en este contexto y esa decisión nos honra", aseguró Spahn.

En cuanto al logro deportivo de clasificar a octavos de final dijo: "No hay rivales chicos ni rivales grandes yo creo que no se dieron algunos resultados, como por ejemplo el partido ante Independiente o el primer tiempo con Talleres. Pero el destino nos dio el premio que merecíamos, justificadamente, porque somos un equipo que defiende la esensia del fútbol".

Y agregó: "Los partidos son muy agradables para los imparciales y mucha gente en Buenos me dice que mira a Unión porque se ven buenos partidos. Unión es un equipo goleador y con mucha entrega, los jugadores dan todo dentro de sus posibilidades. En el primer tiempo con Talleres era para ganarlo por una buena diferencia, pero el arquero rival se convirtió en figura".

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"Ahora arranca un torneo nuevo y Estudiantes nos dejó una lección clara el año pasado, cuando terminó clasificando en base a una serie de resultados y después fue avanzando hasta coronarse campeón. Esa expectativa está abierta en los 16 equipos que participan de esta instancia", expresó.

Consultado por el rival dijo: "Es accesible (risas) si bien tuvo una buena perfomance, yo creo que es un lindo desafío jugar contra el mejor equipo. Pero nosotros tenemos una ligera ventaja, porque ellos también tienen la cabeza puesta en la Copa Libertadores y a veces eso lleva un desgaste y debemos aprovechar esa circunstancia".

En cuanto a la situación económica explicó: "Nosotros no estamos pudiendo cumplir, porque no estamos recibiendo el dinero que nos corresponde. Los clubes deberían estar más castigados por no cumplir con sus obligaciones, pero dentro del fútbol argentino hay un grado de tolerancia que no es normal en otras actividades. En el fútbol se debe, no se paga y hay que esperar, por lo cual nosotros estamos postergando algunos pagos a nuestros acreedores".

Ya en el final habló sobre el conflicto con Racing: "Se están dando los pasos legales, lamentablemente la justicia no es todo lo rápida que uno pretende. Y este es un hecho agravado, nosotros no estamos pidiendo que nos paguen, estamos pidiendo que nos den el dinero que es nuestro. Nosotros somos propietarios del 30% de los derechos económicos de Nardoni y esta gente está operando de muy mala manera".

"Me avergüenza que alguien que está en el mundo del fútbol como el presidente Milito no cumpla con las obligaciones. Y acá esta haciendo la más fácil, me falta plata y agarro la plata ajena. Se ofendió porque yo repetí lo que dijo el secretario y el vice de ellos en AFA. Yo dije que me habían comentado que Racing estaban con dificultades financieras y por repetir eso, encontró una excelente oportunidad para ofenderse. Recuerdo a mi abuela que decía 'vergüenza es robar y mentir' y me parece que nos están robando, porque no nos están dando lo que es nuestro", disparó

Unión Luis Spahn Racing
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